Le vendredi 8 septembre, la Ville de Lisieux accueille le Sweet FM Showcase. Retrouvez sur scène Diva Faune et Elsa Esnoult ! Rendez-vous sur la place François Mitterrand dès 20h30, pour une soirée exceptionnelle. Notre talent normand FLOB va mettre l’ambiance en première partie, et la soirée finira en beauté avec Dj Gun !

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:59:00+02:00

