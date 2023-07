Concert : Pierpoljak + Mr. Critik Place François Mitterrand Lisieux, 22 juillet 2023, Lisieux.

Concert : Pierpoljak + Mr. Critik Samedi 22 juillet, 21h00 Place François Mitterrand Gratuit

L’été est là : les concerts en plein air des RDV de l’été aussi !

On commence en beauté dès le 22 juillet en accueillant Pierpoljak.

Pour les connaisseurs, si on vous dit « j’sais pas jouer… autre chose que du reggae ! », avez-vous déjà l’air en tête ?

Un concert festif et convivial où on découvrira Mr.Critik, un artiste caennais dans l’univers reggae, dancehall et hip-hop. À découvrir absolument !

Place François Mitterrand Lisieux

