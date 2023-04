Carnaval de Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Carnaval de Lisieux Place François Mitterrand, 15 avril 2023, Lisieux. Carnaval de Lisieux Samedi 15 avril, 14h30 Place François Mitterrand Gratuit Cette année, le thème est « Médiéval fantastique ». Une occasion en or pour apercevoir des dragons, des princesses, des pirates et des fées. La déambulation sera accompagnée de troupes pour célébrer en musique, avant de brûler M. Carnaval !

DÉROULÉ :

13h45 – 14h45 : Défilé de Hauteville (départ école Jean Moulin) jusqu’à la place F. Mitterrand

14h30 : Rendez-vous sur la place F. Mitterrand, arrivée du défilé de Hauteville

15h15 à 16h15 : Défilé en centre-ville

16h30 à 17h30 : Show des troupes du Carnaval (musique, danse, spectacle médiéval)

17h30 : Crémation du Roi Carnaval

La fête continue au Jardin de l’Évêché, avec la Fête Médiévale organisée par le Comité des Fêtes de Lisieux. Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

