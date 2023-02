Lisieux sur Glace Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Lisieux sur Glace Place François Mitterrand, 11 février 2023, Lisieux. Lisieux sur Glace 11 – 26 février Place François Mitterrand

3€ = 1h de patinage

La place Mitterrand se transforme en patinoire géante ! Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie Du 11 au 26 février, la place François Mitterrand se transforme en patinoire géante ! Enfilez vos patins et vos gants pour venir glisser et faire vos plus belles pirouettes (ou vous accrocher au bord selon votre degré de talent) ! Entrée : 3€ pour 1h de patinage

Tous les jours : 10h – 12h / 14h – 19h

Sauf le samedi : 10h – 13h / 14h – 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-26T19:00:00+01:00 Ville de Lisieux

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Place François Mitterrand Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville Place François Mitterrand Lisieux Departement Calvados

Place François Mitterrand Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Lisieux sur Glace Place François Mitterrand 2023-02-11 was last modified: by Lisieux sur Glace Place François Mitterrand Place François Mitterrand 11 février 2023 Lisieux Place François Mitterrand Lisieux

Lisieux Calvados