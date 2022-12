Illuminations – Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Le 6 décembre, assistez au déclenchement des illuminations, dans une ambiance festive et chaleureuse ! Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie LANCEMENT DES ILLUMINATIONS La féérie des fêtes démarre officiellement avec le déclenchement des illuminations, le mardi 6 décembre à 18h30, sur la place François Mitterrand à Lisieux. L’occasion de découvrir les décors réalisés et installés avec brio par nos Services Techniques ! Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend lors de cette soirée : concert de la chorale La Cantalise, échassier lumineux, distribution de petits cadeaux et friandises, dégustation de boissons chaudes (chocolats, vins).

