Village Téléthon Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Village Téléthon Lisieux Place François Mitterrand, 3 décembre 2022, Lisieux. Village Téléthon Lisieux Samedi 3 décembre, 09h00 Place François Mitterrand

Gratuit

On se mobilise pour la recherche, à travers des animations, défis et ventes solidaires ! Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie La Ville de Lisieux soutient le Téléthon ! Dès 9h, on se retrouve sur la place François Mitterrand pour le Village Téléthon, un village solidaire avec des stands de vente, des défis ou encore des animations ! PODIUM :

Danse, initiation ou démonstration sportive, concert et animation musicale. VILLAGE :

Vente d’objets divers, de goodies Téléthon, café et vieinnoiserie, réparation de doudous, maquillage pour enfants et coin photos. DÉFIS :

Panithon (remportez le panier garni en estimant son poids), ou Loto Dinde (jouez et gagnez une dinde pour Noël). Merci aux nombreux bénévoles et aux associations et établissements qui participent à ce village solidaire ! UN PETIT MOT SUR L’AFFICHE Lou, 13 ans, dont la famille est d’origine Lexovienne, est atteinte du syndrome de Leigh, une maladie très rare. En janvier 2022, l’association la Rue vers l’Art est la Ville de Lisieux ont réalisé une vente aux enchères de plaques de rues réformées et customisées, qui ont permis de récolter 7040€ pour la Fondation Maladies Rares.

Elle est le visage de cette nouvelle édition du Téléthon, continuons de souvenir Lou en récoltant des dons !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00 Téléthon / Ville de Lisieux

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Place François Mitterrand Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville Place François Mitterrand Lisieux Departement Calvados

Place François Mitterrand Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Village Téléthon Lisieux Place François Mitterrand 2022-12-03 was last modified: by Village Téléthon Lisieux Place François Mitterrand Place François Mitterrand 3 décembre 2022 Lisieux Place François Mitterrand Lisieux

Lisieux Calvados