Octobre Rose Place François Mitterrand Lisieux

Lisieux

14 – 18 octobre

Le 15 octobre, un événement dédié à la lutte contre le cancer du sein ! Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie Internationalement, le mois d’octobre est consacré à la campagne de lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, la Ville organise un événement le samedi 15 octobre de 10h à 18h sur la place François Mitterrand ! Village d’animations solidaires, randonnée, défis sportifs, prévention, bien-être, flash mob : tout est mis en place pour sensibiliser et rencontrer les acteurs de cette lutte. Toutes les activités sont ouvertes à toutes et tous ! Et aussi :

– Vendredi 14 : Sensibilisation, dépistage et prévention. Intervention du Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers, proposée par le CIDFF. Au centre socio culturel CAF. – Mardi 18 : Informations et échanges, par l’équipe d’imagerie et le CRCDC. De 10h à 16h à l’Hopital.

Animation Danse : retrouvez l’équipe de l’hôpital sur le parvis de l’établissement. De 11h30 – 14h30 à l’Hôpital.

