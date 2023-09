Journée Mondiale de la Vue Place François Mitterrand Lille, 12 octobre 2023, Lille.

Journée Mondiale de la Vue Jeudi 12 octobre, 09h00 Place François Mitterrand Gratuit – Créneau à réserver pour les groupes ici : https://forms.gle/zBTzgEkLYxSqESNs9

L’IJA de Lille, le Centre Basse Vision de Somain, l’association française Genespoir des albinismes, EPOP, le CLIPA, le Pôle DV du GAPAS, Voir Ensemble et l’Unadev, en partenariat avec la Mairie de Lille, vous invitent à un événement à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue.

Cet événement se déroulera le jeudi 12 octobre, de 9 heures à 15 heures, place François Mitterrand à Lille (entre la Gare de Lille Europe et Euralille). Affiche en pièce jointe.

Vous pourrez y découvrir le quotidien des personnes malvoyantes et non-voyantes et les outils dont elles disposent pour s’adapter à leurs déficiences visuelles, au travers de défis ludiques sur le thème du sport, de la culture, du numérique et des tâches du quotidien.

Participation gratuite et pour tous les âges.

Si vous venez en groupe, merci de réserver un créneau via ce lien : https://forms.gle/zBTzgEkLYxSqESNs9

En espérant vous voir nombreuses et nombreux !

Place François Mitterrand Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Jeudi 12 octobre 2023 de 9h à 15h, Place François Mitterrand à Lille