Parcours du patrimoine jocondien : Une exploration des trésors cachés de Joué-lès-Tours Place François Mitterrand Joué-lès-Tours, 17 septembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le public est invité à participer à une visite commentée du patrimoine de Joué-lès-Tours : Un parcours du patrimoine jocondien a été réalisé par le conseil de quartier Joué Centre, en collaboration avec la mairie..

Dimanche 2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place François Mitterrand

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The public is invited to take part in a guided tour of the heritage of Joué-lès-Tours: a tour of the Jocondian heritage has been created by the Joué Centre district council, in collaboration with the town hall.

Se invita al público a participar en una visita guiada por el patrimonio de Joué-lès-Tours: El consejo de distrito de Joué Centre, en colaboración con el ayuntamiento, ha creado una visita guiada por el patrimonio de Joué-lès-Tours.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, an einer kommentierten Führung durch das Kulturerbe von Joué-lès-Tours teilzunehmen: Ein Rundgang durch das Kulturerbe von Joué wurde vom Stadtteilrat Joué Centre in Zusammenarbeit mit dem Rathaus erstellt.

Mise à jour le 2023-09-12 par ADT 37