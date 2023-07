Parcours du patrimoine jocondien Place François-Mitterrand Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Parcours du patrimoine jocondien Place François-Mitterrand Joué-lès-Tours, 17 septembre 2023, Joué-lès-Tours. Parcours du patrimoine jocondien Dimanche 17 septembre, 09h00 Place François-Mitterrand Venez découvrir ou redécouvrir des sites remarquables du cœur de ville. Au cours de cet itinéraire élaboré par les membres du conseil de quartier Joué Centre en collaboration avec la Ville, les participants pourront s’approcher de belles demeures avec l’accord exceptionnel de leurs propriétaires. Place François-Mitterrand Place François-Mittterrand 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 https://www.jouelestours.fr Tramxay, bus, parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

