Journées du patrimoine | Village sportif et culturel Place François Mitterrand Creil, 17 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez célébrer à la fois l’héritage culturel et la passion du sport avec un mélange captivant d’activités sportives et culturelles. Dimanche 17 septembre, à 11h, assistez au lancement des festivités qui seront menées à Creil à l’occasion des JO Paris 2024..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00.

Place François Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



As part of Heritage Days, come and celebrate both cultural heritage and sporting passion with an exciting mix of sporting and cultural activities. On Sunday September 17, at 11 a.m., attend the launch of Creil?s festivities for the Paris 2024 Olympic Games.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, venga a celebrar a la vez el patrimonio cultural y la pasión por el deporte con una emocionante mezcla de actividades deportivas y culturales. El domingo 17 de septiembre, a las 11:00, asista a la inauguración de las fiestas que se celebrarán en Creil con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Feiern Sie im Rahmen der Tage des Kulturerbes das kulturelle Erbe und die Leidenschaft für den Sport mit einer spannenden Mischung aus sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Am Sonntag, den 17. September um 11 Uhr werden in Creil die Feierlichkeiten anlässlich der Olympischen Spiele Paris 2024 eröffnet.

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise