Journées du patrimoine | Jeux et sports d’antan Place François Mitterrand Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans le cadre des journées du patrimoine, la Ville de Creil vous invite à découvrir les jeux et sports d’antan dans les jardins du Musée Gallé-Juillet: passe-trappe, dames de jardin, jeu de grenouille ou course en sac et tir à la corde pour s’affronter en famille ou entre amis. Gratuit..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 .

Place François Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



As part of the Heritage Days program, the City of Creil invites you to discover the games and sports of yesteryear in the gardens of the Musée Gallé-Juillet: passe-trappe, garden checkers, frogs, sack races and tug-of-war for family and friends. Free admission.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, el ayuntamiento de Creil le invita a descubrir los juegos y deportes de antaño en los jardines del museo Gallé-Juillet: trap-pass, damas de jardín, ranas, carreras de sacos y tira y afloja para familias y amigos. Entrada gratuita.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes lädt die Stadt Creil Sie dazu ein, in den Gärten des Gallé-Juillet-Museums Spiele und Sportarten von früher zu entdecken: Fallenstellen, Gartendamen, Froschspiel oder Sackhüpfen und Tauziehen, um sich mit der Familie oder mit Freunden zu messen. Kostenlos.

