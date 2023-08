Journées du Patrimoine | Visite libre de la maison de la faïence Place François Mitterrand Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée Gallé-Juillet vous propose la visite libre des collections de faïences Creil-Montereau, issues du passé industriel florissant de Creil. Nouvelle salle d’exposition à découvrir. Gratuit.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00.

Place François Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



As part of the European Heritage Days, the Musée Gallé-Juillet invites you to take a guided tour of its Creil-Montereau earthenware collections, which stem from Creil’s flourishing industrial past. Discover the new exhibition room. Free

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el museo Gallé-Juillet ofrece a los visitantes una visita gratuita a sus colecciones de loza de Creil-Montereau, procedentes del floreciente pasado industrial de Creil. Descubra la nueva sala de exposiciones. Gratis en

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen das Gallé-Juillet-Museum eine freie Besichtigung der Fayencesammlung Creil-Montereau, die aus der blühenden industriellen Vergangenheit von Creil stammt. Neuer Ausstellungsraum zu entdecken. Kostenlos

