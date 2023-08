Journées du Patrimoine | Visite des archives municipales de Creil Place François Mitterrand Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le service des Archives de Creil vous ouvre les coulisses du service pour vous présenter leurs missions et les documents emblématiques de l’histoire de la ville et du sport à Creil. Gratuit. Les 16 et 17 septembre de 11h à 18h. Renseignements aux Archives.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 .

Place François Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), Creil?s Archives department is opening up its backstage area to present its missions and documents emblematic of the city?s history and of sport in Creil. Free admission. September 16 and 17, 11 a.m. to 6 p.m. Information at the Archives

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, los Archivos de Creil le llevarán entre bastidores para mostrarle lo que hacen y los documentos que conservan y que son emblemáticos de la historia de la ciudad y del deporte en Creil. Entrada gratuita. Días 16 y 17 de septiembre, de 11.00 a 18.00 h. Información en los Archivos

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals öffnet Ihnen das Archiv von Creil einen Blick hinter die Kulissen, um Ihnen seine Aufgaben und symbolträchtige Dokumente aus der Geschichte der Stadt und des Sports in Creil vorzustellen. Der Eintritt ist frei. Am 16. und 17. September von 11 bis 18 Uhr. Informationen im Archiv

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise