Journées du Patrimoine | Concert du Duo Hermosa Place François Mitterrand Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Un duo novateur d’accordéon et de violoncelle représenté par Emeline Moxel et Marion Fleurette accompagne les danses de la Compagnie de l’histoire et des arts le temps d’un bal dans les jardins du musée. Gratuit. Renseignements au musée Gallé-Juillet: 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. 0 .

Place François Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



An innovative accordion and cello duo, Emeline Moxel and Marion Fleurette, accompany the dances of the Compagnie de l?histoire et des arts for a ball in the museum gardens. Free admission. Information at Musée Gallé-Juillet: 03 44 29 51 50 or musee@mairie-creil.fr

Un innovador dúo de acordeón y violonchelo, Emeline Moxel y Marion Fleurette, acompañan las danzas de la Compagnie de l’histoire et des arts en un baile en los jardines del museo. Entrada gratuita. Información en el Museo Gallé-Juillet: 03 44 29 51 50 o musee@mairie-creil.fr

Ein innovatives Duo aus Akkordeon und Cello, vertreten durch Emeline Moxel und Marion Fleurette, begleitet die Tänze der Compagnie de l’histoire et des arts für die Dauer eines Balls in den Gärten des Museums. Der Eintritt ist frei. Informationen im Gallé-Juillet-Museum: 03 44 29 51 50 oder musee@mairie-creil.fr

