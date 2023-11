Marché de la Saint Nicolas Place François Mitterrand Colombelles, 2 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

La place de l’hôtel de ville se métamorphose en prévision des fêtes de fin d’année et vous invite à vivre un après-midi enchanté.

Profitez de vin chaud, de délicieuses crêpes, explorez les stands artisanaux pour vos cadeaux, participez à des animations ludiques, entre balade à poneys et baptême de motos.

Programme complet à consulter ici..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Place François Mitterrand

Colombelles 14460 Calvados Normandie



The Place de l’Hôtel de Ville is transformed for the festive season, inviting you to enjoy an enchanted afternoon. Enjoy mulled wine and delicious crêpes, explore the craft stalls for your gifts, and take part in fun activities ranging from pony rides to motorcycle christenings. Full program available here.

La Place de l’Hôtel de Ville se transforma para la temporada festiva, y le invita a disfrutar de una tarde encantada.

Disfrute de vino caliente y deliciosos crêpes, recorra los puestos de artesanía en busca de regalos y participe en las divertidas actividades, desde paseos en poni hasta bautizos en moto.

Para consultar el programa completo, haga clic aquí.

Der Rathausplatz verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit und lädt Sie ein, einen zauberhaften Nachmittag zu erleben.

Genießen Sie Glühwein und leckere Crêpes, entdecken Sie die Stände mit Kunsthandwerk für Ihre Geschenke und nehmen Sie an spielerischen Animationen teil, von Ponyreiten bis hin zu Motorradtaufen.

Das vollständige Programm finden Sie hier.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer