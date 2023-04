Dégustation à l’Aveugle au Cahors Malbec Lounge Place François Mitterrand Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot . 15 EUR 15 Chaque premier vendredi du mois Participez à une étonnante dégustation à l’aveugle animée par un expert du vin. Explorez ainsi les vignobles du monde et redécouvrez les vins de Cahors grâce à ce voyage géo-sensoriel. Nul besoin d’être connaisseur, vous partagerez ce moment convivial et passionnant avec des amateurs éclairés comme des néophytes. Jamais les vins de Cahors ne vous paraîtront aussi singuliers et qualitatifs au regard des autres grands vins de France et du monde. Grâce aux commentaires de l’animateur, vous percerez les secrets de chaque vin et vignoble. Sur réservation par email : contact@vindecahors.fr ou par téléphone au 05.65.23.82.38 ©UIVC Cahors

