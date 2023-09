Théâtre : « L’endormi » Place François Mitterrand Cahors, 20 mars 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Théâtre rap de Sylvain Levey – Compagnie Hippolyte a mal au cœur

Isaac, le frère de Victoire, dort. Mais Victoire n’a beau avoir que dix ans, elle sent bien que quelque chose se passe. Le silence et la tristesse de ses parents, sa maîtresse qui ne la gronde pas quand elle rêve à la fenêtre, ses questions sans réponses qui se bousculent dans sa tête… Peu à peu, l’histoire se révèle : une pomme qui roule, des regards échangés entre deux ados, une baston et Isaac, le frangin qui se retrouve à l’hôpital.

Les écritures croisées, qui alternent narration et plages musicales de rap, distillent des ondes de tendresse et d’humour. Les voix de Victoire et celle d’Isaac, qu’elles soient parlées ou chantées, se font écho, se répondent joyeusement. Tout est question de souffle, de rythme. Victoire met du rire et des couleurs partout où elle passe, n’hésite pas à défier les pires des pronostics. Elle n’a beau avoir que dix ans, elle fonce dans la vie, parvient à vaincre ses peurs qui deviennent douceur. Un spectacle qui traite d’un sujet fragile avec délicatesse..

2024-03-20 18:30:00 fin : 2024-03-20 19:20:00. 5 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Théâtre rap by Sylvain Levey – Compagnie Hippolyte a mal au c?ur

Victoire’s brother Isaac is asleep. But even though Victoire is only ten, she can sense that something is going on. The silence and sadness of her parents, her teacher who doesn’t scold her when she dreams at the window, her unanswered questions that crowd around her head? Little by little, the story unfolds: a rolling apple, glances exchanged between two teenagers, a fight and Isaac, the brother who ends up in hospital.

The interweaving of narration and rap music distills waves of tenderness and humor. The voices of Victoire and Isaac, whether spoken or sung, echo each other, joyfully responding to each other. It’s all a question of breath and rhythm. Victoire brings laughter and color wherever she goes, and doesn’t hesitate to defy the worst of predictions. She may only be ten years old, but she’s ready to take on the world and conquer her fears, turning them into sweetness. A show that treats a fragile subject with delicacy.

Théâtre rap de Sylvain Levey – Compagnie Hippolyte a mal au cœur

Isaac, el hermano de Victoire, duerme. Victoire sólo tiene diez años, pero intuye que algo pasa. El silencio y la tristeza de sus padres, su profesora que no la regaña cuando sueña en la ventana, las preguntas sin respuesta que se agolpan en su cabeza? Poco a poco, la historia se va desvelando: una manzana que rueda, miradas entre dos adolescentes, una pelea e Isaac, el hermano que acaba en el hospital.

La escritura entretejida, que alterna narración y música rap, destila oleadas de ternura y humor. Las voces de Victoire e Isaac, habladas o cantadas, se hacen eco mutuamente, respondiéndose con alegría. Todo es respiración y ritmo. Victoire lleva la risa y el color allá donde va, y no duda en desafiar los peores pronósticos. Sólo tiene diez años, pero va a por todas y consigue vencer sus miedos, que se convierten en dulzura. Un espectáculo que trata con delicadeza un tema frágil.

Rap-Theater von Sylvain Levey – Compagnie Hippolyte a mal au c?ur

Isaac, Victoires Bruder, schläft. Aber Victoire ist zwar erst zehn Jahre alt, aber sie spürt, dass etwas passiert. Das Schweigen und die Traurigkeit ihrer Eltern, ihre Lehrerin, die nicht mit ihr schimpft, wenn sie am Fenster träumt, ihre unbeantworteten Fragen, die in ihrem Kopf herumschwirren? Nach und nach kommt die Geschichte ans Licht: ein rollender Apfel, der Blickwechsel zwischen zwei Teenagern, eine Prügelei und Isaac, der Bruder, der im Krankenhaus landet.

Die sich überschneidenden Schreibweisen, bei denen sich Erzählungen und Rap-Musik abwechseln, verbreiten Zärtlichkeit und Humor. Die Stimmen von Victoire und Isaac, ob gesprochen oder gesungen, sind ein Echo, eine fröhliche Antwort. Alles ist eine Frage des Atems und des Rhythmus. Victoire bringt überall, wo sie hinkommt, Lachen und Farbe ins Spiel und zögert nicht, den schlimmsten Prognosen zu trotzen. Obwohl sie erst zehn Jahre alt ist, stürzt sie sich in das Leben und überwindet ihre Ängste, die sich in Sanftmut verwandeln. Eine Aufführung, die ein zerbrechliches Thema mit Feingefühl behandelt.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cahors – Vallée du Lot