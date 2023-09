Danse : « Dans ce monde » Place François Mitterrand Cahors, 27 février 2024, Cahors.

Centre Chorégraphique National de Tours – Thomas Lebrun

Dans ce monde est un spectacle à géométrie variable orchestré par un Sindbad contemporain. Pérégrination au fil de folklores, traversée de perceptions, de sensations et d’horizons, cet opus nous emmène autour du monde pour un voyage musical et dansé. Un monde où l’on parle de pays mais pas de géographie, où l’on parle de culture mais pas de clichés, où l’on danse en duo mais pas en rond ! La danse est ici ciselée et le propos profond. Dans cette odyssée de pays sans frontière, d’aventures de terre en mer, l’imaginaire est lâché, il navigue au gré des timbres de voix, des chapeaux coniques et des étoffes chamarrées. Les musiques donnent à entendre les cultures, entre carioca endiablée, rengaine de la casbah et blues africain.

« Festive, méditative, joyeuse ou facétieuse, […] la danse se décline dans un bel éventail des émotions et des intentions. » – Danser Canal Historique.

2024-02-27 18:30:00 fin : 2024-02-27 19:30:00. 5 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Dans ce monde is a variable-geometry show orchestrated by a contemporary Sindbad. A peregrination through folklore, a voyage of perceptions, sensations and horizons, this opus takes us around the world on a musical and dance journey. A world where we talk about countries but not geography, where we talk about culture but not clichés, where we dance in duets but not in circles! The dance here is chiseled and the message profound. In this odyssey of countries without borders, of adventures from land to sea, the imagination is unleashed, sailing along with the timbres of voices, conical hats and gaudy fabrics. The music gives voice to different cultures, from boisterous carioca to casbah rhymes and African blues.

« Festive, meditative, joyful or mischievous, […] dance covers a wide range of emotions and intentions. » – Danser Canal Historique

Dans ce monde es un espectáculo de geometría variable orquestado por un Sindbad contemporáneo. Una peregrinación a través del folclore, un viaje a través de las percepciones, las sensaciones y los horizontes, esta obra nos lleva en un viaje musical y de danza alrededor del mundo. Un mundo en el que se habla de países pero no de geografía, en el que se habla de cultura pero no de clichés, en el que se baila a dúo pero no en círculos Aquí la danza está cincelada y el mensaje es profundo. En esta odisea de países sin fronteras, de aventuras de la tierra al mar, la imaginación se desata, navegando al ritmo de los timbres de las voces, los sombreros cónicos y las telas de colores. La música refleja un abanico de culturas, desde la bulliciosa carioca hasta las rimas de la casbah y el blues africano.

« Festiva, meditativa, alegre o traviesa, […] la danza abarca un amplio abanico de emociones e intenciones » – Danser Canal Historique

Dans ce monde ist ein Stück mit variabler Geometrie, das von einem zeitgenössischen Sindbad orchestriert wird. Eine Wanderung durch die Folklore, eine Reise durch Wahrnehmungen, Empfindungen und Horizonte. Dieses Opus nimmt uns mit auf eine musikalische und tänzerische Reise rund um die Welt. Eine Welt, in der man von Ländern spricht, aber nicht von Geographie, in der man von Kultur spricht, aber nicht von Klischees, in der man im Duo tanzt, aber nicht im Kreis! Der Tanz ist hier ziseliert und die Aussage tiefgründig. In dieser Odyssee von Ländern ohne Grenzen, von Abenteuern von Land zu Meer, wird die Vorstellungskraft losgelassen, sie navigiert mit der Klangfarbe der Stimmen, den konischen Hüten und den bunten Stoffen. Die Musik macht die Kulturen hörbar, zwischen wildem Carioca, Kasbah-Songs und afrikanischem Blues.

« Festlich, meditativ, fröhlich oder schelmisch, […] der Tanz dekliniert sich in einem schönen Spektrum von Emotionen und Absichten. » – Danser Canal Historique

