Théâtre : Création de résidence de la compagnie Totem Récidive Place François Mitterrand Cahors, 16 février 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Sortie de résidence.

En résidence du lundi 12 au vendredi 16 février 2024

Au mois de juin, l’EHPAD organise le bal de l’été. C’est un bal où chacun est convié. On peut boire un verre, manger quelque chose, danser aussi. Il faut laisser le temps aux souvenirs de revenir. Dans la joie des générations qui se retrouvent et se mélangent quelque chose se passe. Simone meurt. Alors il y a déjà̀ ce moment où les réactions ne sont pas les mêmes. Certains ont peur, d’autres pleurent, certains s’activent, courent, appellent les secours, les soignants. Maintenant la famille veut des réponses.

Il y a un gouffre où l’espace-temps est long après la mort pour l’entourage. C’est là que nous allons plonger pour apercevoir à partir de l’histoire de Simone, sa famille, ses relations, le corps médical ; « une société́ où on comprend que nos interdépendances sont des forces, des forces pour nous permettre de transformer le monde de la façon la plus créative possible et la plus solidaire » (le care, selon Cynthia Fleury).

Le projet s’est construit à partir de dix-huit mois d’immersions, ateliers et rencontres dans divers établissements liés au soin : EHPAD, ESAT, aides à domiciles, écoles d’infirmiers, hôpitaux, écoles primaires, collèges, lycées, ainsi qu’une résidence de territoire en milieu rural….

2024-02-16 18:30:00 fin : 2024-02-16 19:30:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Leaving the residence.

In residence from Monday 12 to Friday 16 February 2024

In June, the EHPAD organizes the summer ball. It’s a ball to which everyone is invited. You can have a drink, eat something and dance too. It’s a time for memories to come flooding back. In the joy of generations coming together and mingling, something happens. Simone dies. So there’s already? this moment when reactions are not the same. Some are frightened, others cry, while others rush, run, call for help, for the carers. Now the family wants answers.

There’s an abyss where the time after death is long for those around them. That’s where we’re going to dive in, to get a glimpse through Simone’s story, her family, her relationships, the medical profession; « a society? where we understand that our interdependencies are strengths, strengths to enable us to transform the world in the most creative and supportive way possible » (care, according to Cynthia Fleury).

The project was built on eighteen months of immersions, workshops and encounters in various care-related establishments: EHPAD, ESAT, home help, nursing schools, hospitals, elementary school, secondary schools, as well as an area residence in a rural setting?

Abandonar la residencia.

En residencia del lunes 12 al viernes 16 de febrero de 2024

En junio, el EHPAD organiza el baile de verano. Es un baile al que todo el mundo está invitado. Se puede beber, comer y bailar. Es el momento de los recuerdos. En medio de la alegría de las generaciones que se reúnen y se mezclan, algo sucede. Simone muere. Entonces ya… llega ese momento en que las reacciones no son las mismas. Algunos tienen miedo, otros lloran, algunos se activan, corren, piden ayuda, a los cuidadores. Ahora la familia quiere respuestas.

Hay un abismo en el que el tiempo después de la muerte es largo para los que les rodean. Ahí es donde vamos a echar un vistazo, a través de la historia de Simone, su familia, sus relaciones y la profesión médica, a « una sociedad… en la que entendamos que nuestras interdependencias son fortalezas, fortalezas que nos permitirán transformar el mundo de la forma más creativa y solidaria posible » (el cuidado, según Cynthia Fleury).

El proyecto se construyó sobre dieciocho meses de inmersiones, talleres y encuentros en diversos establecimientos relacionados con los cuidados: EHPAD, ESAT, ayuda a domicilio, escuelas de enfermería, hospitales, escuelas primarias, escuelas secundarias, así como una residencia en una zona rural?

Auszug aus dem Wohnheim.

In Residenz von Montag, 12. bis Freitag, 16. Februar 2024

Im Juni veranstaltet das EHPAD den Sommerball. Es ist ein Ball, zu dem jeder eingeladen ist. Man kann etwas trinken, etwas essen und auch tanzen. Es soll Zeit für die Erinnerungen bleiben. In der Freude der Generationen, die sich treffen und mischen, passiert etwas. Simone stirbt. Dann gibt es schon diesen Moment, in dem die Reaktionen unterschiedlich sind. Einige haben Angst, andere weinen, einige werden aktiv, rennen, rufen nach Hilfe und Pflegepersonal. Jetzt will die Familie Antworten.

Es gibt einen Abgrund, wo die Raum-Zeit nach dem Tod für die Angehörigen lang ist. Hier wollen wir eintauchen, um anhand der Geschichte von Simone, ihrer Familie, ihren Beziehungen und der Ärzteschaft einen Blick auf eine Gesellschaft zu werfen, in der wir verstehen, dass unsere gegenseitigen Abhängigkeiten Kräfte sind, Kräfte, die es uns ermöglichen, die Welt auf möglichst kreative und solidarische Weise zu verändern » (Cynthia Fleury: Care).

Das Projekt entstand auf der Grundlage von achtzehnmonatigen Aufenthalten, Workshops und Begegnungen in verschiedenen Einrichtungen, die mit Pflege zu tun haben: Alten- und Pflegeheime, Altenpflegeheime, Hauspflegeheime, Krankenpflegeschulen, Krankenhäuser, Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien sowie ein Landsitz in ländlichen Gebieten

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot