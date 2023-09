Théâtre : « Ma distinction » Place François Mitterrand Cahors, 6 février 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Dans « Ma Distinction », Lilian Derruau, dit « Wally », raconte son histoire. Celle de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville en Aveyron. « La vieille montagne », l’usine de fabrication de zinc, dans laquelle travaille son père rythme la vie sociale des familles qui en dépendent.

Au fur et à mesure que cette mémoire réapparaît, il ne peut s’empêcher de relier son vécu avec quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il se reconnaît ! Il décide alors d’approfondir et d’essayer de comprendre ces mécanismes sociaux dont parle Bourdieu en se lançant dans la lecture de La distinction, un des ouvrages références de cet intellectuel souvent qualifié de sociologue du déterminisme social.

Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Lilian Derruau ne se contente pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il raconte aussi cette France ouvrière de ces années 70, avec ces dominations plus ou moins symboliques.

« Quitte à se lancer dans cette réflexion sur la reproduction sociale et sur sa propre construction identitaire, Wally va fourbir ses propres armes : un humour décapant et une sincérité désarmante. » – La vie Quercynoise.

2024-02-06 20:30:00 fin : 2024-02-06 21:45:00. 8 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



In « Ma Distinction », Lilian Derruau, aka « Wally », tells his own story. It’s the story of someone who grew up in a modest environment, in Viviez, a working-class town in the industrial area of Decazeville in Aveyron. the « old mountain », the zinc factory where his father worked, set the pace for the social life of the families who depended on it.

As this memory reappears, he can’t help but relate his experiences to some of Pierre Bourdieu’s thoughts, in which he recognizes himself! So he decided to delve deeper and try to understand the social mechanisms Bourdieu was talking about, by embarking on a reading of The Distinction, one of the seminal works by this intellectual often described as the sociologist of social determinism.

In this text, where truculence and self-mockery go hand in hand, Lilian Derruau not only recounts the memories of his early childhood, but also the working-class France of the 70s, with its more or less symbolic dominations.

« When it comes to reflecting on social reproduction and the construction of his own identity, Wally uses his own weapons: a caustic sense of humor and a disarming since?rite? » – La vie Quercynoise

En « Ma Distinction », Lilian Derruau, conocida como « Wally », cuenta su propia historia. Es la historia de alguien que creció en circunstancias modestas en Viviez, un pueblo obrero de la zona industrial de Decazeville, en Aveyron. la « vieja montaña », la fábrica de zinc donde trabajaba su padre, marcaba el ritmo de la vida social de las familias que dependían de ella.

Al reaparecer este recuerdo, no puede evitar relacionar sus experiencias con algunas reflexiones de Pierre Bourdieu, ¡en las que se reconoce! Así que decide profundizar e intentar comprender los mecanismos sociales de los que habla Bourdieu, embarcándose en la lectura de Distinción, una de las obras fundamentales de este intelectual al que a menudo se describe como el sociólogo del determinismo social.

En este texto, donde truculencia y autoburla van de la mano, Lilian Derruau no sólo relata los recuerdos de su primera infancia, sino también la historia de la Francia obrera de los años setenta, con su dominación más o menos simbólica.

« Incluso cuando reflexiona sobre la reproducción social y la construcción de su propia identidad, Wally utiliza sus propias armas: un sentido del humor perverso y desarmante – La vie Quercynoise

In « Ma Distinction » erzählt Lilian Derruau, genannt « Wally », seine Geschichte. Die eines Menschen, der in bescheidenen Verhältnissen aufwächst, in Viviez, einer Arbeitersiedlung im Industriegebiet von Decazeville im Département Aveyron. der « alte Berg », die Zinkfabrik, in der sein Vater arbeitet, bestimmt das soziale Leben der Familien, die von ihr abhängig sind.

Als diese Erinnerung wieder auftaucht, kann er nicht anders, als seine Erlebnisse mit einigen Gedanken von Pierre Bourdieu zu verbinden, in denen er sich wiedererkennt! Er beschließt, die sozialen Mechanismen, von denen Bourdieu spricht, genauer zu erforschen und zu verstehen, indem er das Buch Die Unterscheidung liest.

Lilian Derruau erzählt in diesem Text, in dem Schärfe und Selbstironie Hand in Hand gehen, nicht nur von den Erinnerungen an seine frühe Kindheit, sondern auch vom Arbeiterfrankreich der 1970er Jahre mit seiner mehr oder weniger symbolischen Dominanz.

« Wenn Wally schon über die soziale Reproduktion und ihre eigene Identitätsbildung nachdenkt, wird sie ihre eigenen Waffen einsetzen: einen ätzenden Humor und eine entwaffnende Since?rite? – Das Leben in Quercynoise

