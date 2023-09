Théâtre : « La Bombe Humaine » Place François Mitterrand Cahors, 1 février 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Compagnie Popi Jones

« Je m’appelle Eline Schumacher, comme le pilote, c’est souvent ce que je dis au téléphone quand on me demande d’épeler mon nom.

Je suis née dans le paradis du plastique, à une époque où tout semblait possible, et où on mangeait de la purée mousseline, c’est une poudre à laquelle on ajoute du lait acheté en bouteille pour faire de la purée de pommes de terre.

Quoi d’autre ? Je suis comédienne et metteuse en scène. Je fais du vélo. Je mange de la viande mais j’essaie de faire attention. Je n’achète pas d’œufs, je mange ceux des poules de ma mère, elle en a six. J’adore les animaux. Je ne lis pas les journaux et parfois je pense que c’est parce que je n’ose pas affronter la réalité en face. Je ne mange jamais de tomates en hiver mais, parfois, je mange du Nutella et des Kinder Bueno, je sais que c’est mal mais je fais ce que je peux ».

Comment peut-on vivre la catastrophe écologique au quotidien ? Quel geste compte ? Et comment vivre nos histoires d’amour ou faire du théâtre dans ce contexte alarmant ? Exit les voyages comme sources d’informations, les commandes sur Amazon ? Pas si simple !

Un bord de scène sera animé par l’équipe artistique à l’issue de la représentation et permettra ainsi au public de partager un moment privilégié avec les artistes.

Le spectacle a remporté le Grand Prix Tournesol de l’édition 2022 de Festival d’Avignon OFF.

2024-02-01 20:30:00 fin : 2024-02-01 22:00:00. 8 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Popi Jones Company

« My name is Eline Schumacher, just like the driver. That’s what I often say on the phone when people ask me to spell my name.

I was born in the paradise of plastic, at a time when anything seemed possible, and when we ate mousseline mashed potatoes, a powder to which you add bottled milk to make mashed potatoes.

What else? I’m an actress and director. I ride my bike. I eat meat, but I try to be careful. I don?t buy eggs, I eat my mother?s chickens, she has six. I love animals. I don’t read the newspapers, and sometimes I think it’s because I don’t dare face reality. I never eat tomatoes in winter, but sometimes I eat Nutella and Kinder Bueno, I know it’s wrong but I do what I can ».

How can we live with the ecological catastrophe on a daily basis? What gesture counts? And how can we live our love stories or make theater in this alarming context? Gone are the days of travel as a source of information, of ordering on Amazon? Not so simple!

After the performance, the artistic team will host a « bord de scène », giving the audience the chance to share a special moment with the artists.

The show won the Grand Prix Tournesol at the 2022 Festival d’Avignon OFF

Empresa Popi Jones

« Me llamo Eline Schumacher, como el conductor. Eso es lo que suelo decir por teléfono cuando la gente me pide que deletree mi nombre.

Nací en el paraíso del plástico, en una época en la que todo parecía posible y en la que comíamos puré de patatas con muselina, un polvo al que se añadía leche embotellada para hacer puré de patatas.

¿A qué más se dedica? Soy actriz y directora. Practico ciclismo. Como carne, pero intento tener cuidado. No compro huevos, me como las gallinas de mi madre, que tiene seis. Me encantan los animales. No leo los periódicos y a veces pienso que es porque no me atrevo a enfrentarme a la realidad. Nunca como tomates en invierno pero a veces como Nutella y Kinder Bueno, sé que está mal pero hago lo que puedo ».

¿Cómo podemos convivir a diario con el desastre ecológico? ¿Qué gesto cuenta? ¿Y cómo podemos vivir nuestras historias de amor o hacer teatro en este contexto alarmante? ¿Se acabaron los viajes como fuente de información, los pedidos en Amazon? No es tan sencillo

Tras la representación, el equipo artístico ofrecerá una charla en el escenario, dando al público la oportunidad de compartir un momento especial con los artistas.

El espectáculo ganó el Gran Premio Tournesol en el Festival d’Avignon OFF de 2022

Popi Jones Company

« Ich heiße Eline Schumacher, wie der Pilot, das sage ich oft am Telefon, wenn man mich bittet, meinen Namen zu buchstabieren.

Ich wurde im Plastikparadies geboren, in einer Zeit, in der alles möglich schien, und in der man Mousseline-Püree aß, das ist ein Pulver, zu dem man in Flaschen gekaufte Milch hinzufügt, um Kartoffelpüree zu machen.

Was gibt es sonst noch? Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich esse Fleisch, aber ich versuche, vorsichtig zu sein. Ich kaufe keine Eier, ich esse die Eier von den Hühnern meiner Mutter, sie hat sechs. Ich liebe Tiere. Ich lese keine Zeitungen und manchmal denke ich, das liegt daran, dass ich mich nicht traue, der Realität ins Auge zu sehen. Ich esse im Winter keine Tomaten, aber manchmal esse ich Nutella und Kinder Bueno.

Wie kann man die Umweltkatastrophe im Alltag erleben? Welche Geste zählt? Und wie können wir in diesem alarmierenden Kontext unsere Liebesgeschichten leben oder Theater spielen? Keine Reisen als Informationsquelle, keine Bestellungen bei Amazon? Nicht so einfach!

Im Anschluss an die Vorstellung wird das künstlerische Team einen Bühnenrand gestalten, der es dem Publikum ermöglicht, einen besonderen Moment mit den Künstlern zu teilen.

Das Stück wurde mit dem Grand Prix Tournesol des Festival d’Avignon OFF 2022 ausgezeichnet

