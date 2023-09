Danse : « Mythologie » Place François Mitterrand Cahors, 25 janvier 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault créent ensemble le Jeune Théâtre du Corps, composé d’artistes de 18 à 25 ans alliant fougue, énergie et passion. Venant d’horizons différents et de formations diverses, ces jeunes danseurs du XXIème siècle célèbrent un hymne à la vie, à la redécouverte de leur héritage dansé.

Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la danse que Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault réinterprètent à travers une relecture contemporaine. Ils portent un nouveau regard sur les grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif, abordant des thèmes universels comme l’amour, la mort, la fatalité, le désir…

Entre héritage et modernité, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault offrent à cette jeune génération une mythologie à l’image de leur temps..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 22:00:00. 9 EUR.

Cahors 46000 Lot Occitanie



Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault

Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault have joined forces to create the Jeune Théâtre du Corps, a group of spirited, energetic and passionate artists aged 18 to 25. Coming from different backgrounds and with diverse training, these young dancers of the 21st century celebrate a hymn to life, to the rediscovery of their dance heritage.

Cinderella, Romeo and Juliet, Carmen, The Nutcracker, Sleeping Beauty – these are just some of the dance masterpieces that Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault reinterpret in a contemporary style. They take a fresh look at the great myths of the classical repertoire, rooted in the collective imagination, addressing universal themes such as love, death, fatality, desire?

Between heritage and modernity, Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault offer this young generation a mythology in the image of their time.

Teatro del Cuerpo Pietragalla-Derouault

Marie-Claude Pietragalla y Julien Derouault han unido sus fuerzas para crear el Jeune Théâtre du Corps, un grupo de artistas de entre 18 y 25 años que combinan pasión, energía y empuje. Procedentes de distintos orígenes y con formaciones diversas, estos jóvenes bailarines del siglo XXI celebran un himno a la vida, redescubriendo su herencia dancística.

Cenicienta, Romeo y Julieta, Carmen, El Cascanueces y La Bella Durmiente son obras maestras de la danza que Marie-Claude Pietragalla y Julien Derouault reinterpretan de forma contemporánea. Una nueva mirada sobre los grandes mitos del repertorio clásico, arraigados en el imaginario colectivo, que aborda temas universales como el amor, la muerte, la fatalidad, el deseo?

Entre herencia y modernidad, Marie-Claude Pietragalla y Julien Derouault ofrecen a esta joven generación una mitología que refleja su tiempo.

Körpertheater Pietragalla-Derouault

Marie-Claude Pietragalla und Julien Derouault gründeten gemeinsam das Jeune Théâtre du Corps, das sich aus Künstlern im Alter von 18 bis 25 Jahren zusammensetzt, die Feuer, Energie und Leidenschaft miteinander verbinden. Diese jungen Tänzer des 21. Jahrhunderts, die aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Ausbildungen kommen, zelebrieren eine Hymne an das Leben und die Wiederentdeckung ihres tänzerischen Erbes.

Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse Noisette, La Belle au Bois Dormant – all diese Meisterwerke des Tanzes werden von Marie-Claude Pietragalla und Julien Derouault durch eine zeitgenössische Neuinterpretation wiederbelebt. Sie werfen einen neuen Blick auf die großen Mythen des klassischen Repertoires, die in der kollektiven Vorstellungswelt verankert sind, und behandeln universelle Themen wie Liebe, Tod, Schicksal und Verlangen

Zwischen Erbe und Moderne bieten Marie-Claude Pietragalla und Julien Derouault der jungen Generation eine Mythologie, die ihrer Zeit entspricht.

