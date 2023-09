Théâtre : « Sens dessus dessous » Place François Mitterrand Cahors, 20 janvier 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Avec André Dussollier

Il y a plus de 20 ans à présent, André Dussollier créait son Monstres sacrés, sacrés monstres, patchwork de textes des plus illustres écrivains sans imaginer qu’il deviendrait lui-même, aujourd’hui, ce monstre sacré, voire ce sacré monstre ! Virtuose de la langue, magicien des mots, orfèvre du phrasé, interprète inventif à l’infini, conteur hors pair, André Dussollier est devenu ce sacré monstre de la scène (et de l’écran !), un artiste rare et exceptionnel ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement.

De sa voix délicieusement magnétique, de son regard perçant d’acuité, de son expressivité hors du commun, il nous charme et nous ensorcelle pour nous entrainer dans son imaginaire sans limite en nous révélant avec gourmandise ce qui constitue la substantifique moëlle des grands textes ou la fulgurance des grands esprits. C’est un véritable bonheur que de retrouver dans le cocon du Théâtre de Cahors cet artiste d’exception dans ce voyage sens dessus dessous dans les méandres de la littérature et de la féérie….

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 21:55:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



More than 20 years ago today, André Dussollier created his Monstres sacrés, sacrés monstres, a patchwork of texts by the most illustrious writers, without imagining that he himself would become this sacred monster, or even this sacred monster! A virtuoso of language, a magician of words, a goldsmith of phrasing, an endlessly inventive performer, an unrivalled storyteller, André Dussollier has become a sacred monster of the stage (and screen!), a rare and exceptional artist who has placed exacting standards and finesse at the pinnacle of his commitment.

With his deliciously magnetic voice, his piercingly acute gaze and his uncommon expressiveness, he charms and bewitches us, drawing us into his boundless imagination and greedily revealing to us what constitutes the substance of great texts or the fulgurance of great minds. It’s a real pleasure to welcome this exceptional artist back to the Théâtre de Cahors for this upside-down journey through the twists and turns of literature and enchantment?

Hace hoy más de 20 años, André Dussollier creó sus Monstres sacrés, sacrés monstres, un mosaico de textos de los escritores más ilustres, ¡sin imaginar que hoy él mismo se convertiría en este monstruo sagrado! André Dussollier, virtuoso del lenguaje, mago de la palabra, orfebre del fraseo, intérprete de inagotable inventiva, narrador sin igual, se ha convertido en un monstruo sagrado de la escena (¡y de la pantalla!), un artista raro y excepcional que ha colocado la exigencia y la delicadeza en la cumbre de su compromiso.

Con su voz deliciosamente magnética, su mirada penetrante y su expresividad fuera de lo común, nos encanta y nos hechiza, nos introduce en su imaginación sin límites y nos revela con placer lo que constituye la sustancia de los grandes textos o la plenitud de las grandes mentes. Es un verdadero placer encontrar a este artista excepcional en el capullo del Théâtre de Cahors en este viaje al revés por los vericuetos de la literatura y el encantamiento… »

Vor mehr als 20 Jahren schuf André Dussollier sein Werk Monstres sacrés, sacrés monstres, ein Patchwork aus Texten der berühmtesten Schriftsteller, ohne sich vorstellen zu können, dass er heute selbst zu diesem heiligen Monster, ja sogar zu diesem heiligen Monster werden würde! André Dussollier ist ein Virtuose der Sprache, ein Wortmagier, ein Goldschmied der Phrasierung, ein unendlich erfinderischer Interpret und ein unvergleichlicher Erzähler. Er ist zu diesem heiligen Monster der Bühne (und der Leinwand!) geworden, einem seltenen und außergewöhnlichen Künstler, der Anspruch und Finesse an die Spitze seines Engagements gestellt hat.

Mit seiner herrlich magnetischen Stimme, seinem scharfen Blick und seiner außergewöhnlichen Ausdruckskraft bezaubert und verzaubert er uns, um uns in seine grenzenlose Vorstellungskraft zu entführen, indem er uns gierig enthüllt, was die Substanz großer Texte oder den Geistesblitz großer Geister ausmacht. Es ist ein wahres Glück, diesen Ausnahmekünstler im Kokon des Theaters von Cahors auf dieser Reise durch die Mäander der Literatur und des Märchens wiederzusehen

