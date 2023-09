Théâtre : « Le champ de bataille » Place François Mitterrand Cahors, 16 janvier 2024, Cahors.

Cahors,Lot

De Jérôme Colin

L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique.

Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de votre rôle de père.

Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne. Et ça, il faut l’encaisser ! Désormais vous n’êtes plus rien, juste un étranger programmé pour leur gâcher l’existence et les empêcher de vivre.

La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable, où il consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper pour de bon à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté un fils aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en crise.

« Allez voir «Le Champ de bataille» ! En sortant, on se dit que l’amour familial, c’est vraiment puissant. (…) Un texte drôle, juste et émouvant aux larmes. » – L’Echo.

2024-01-16 20:30:00 fin : 2024-01-16 21:55:00. 8 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



By Jérôme Colin

The trouble with children is that they grow up. One fine morning, without warning, they put on trainers, respond with onomatopoeia and listen to bad music.

They drag themselves from the couch to bed, making a point of reminding you that you’re not fit to be a father.

To top it all off, once you’re over 50 cm tall, they stop thinking of you as God himself. And you have to take it! From now on, you’re nothing but a stranger programmed to ruin their lives and prevent them from living.

A father in his forties, locked away in the bathroom, the ultimate inviolable fortress, consulting travel brochures as a way of escaping the heaviness of everyday life, with his eldest son in the throes of adolescence on one side, and his couple in crisis on the other.

« Go and see « Le Champ de bataille »! When you leave, you’ll realize that family love really is powerful (…) A funny, fair and tear-jerking play. » – L’Echo

Por Jérôme Colin

El problema de los niños es que crecen. Una buena mañana, sin previo aviso, se ponen zapatillas de deporte, responden con onomatopeyas y escuchan mala música.

Se arrastran del sofá a la cama y se empeñan en recordarte que no estás a la altura de tu papel de padre.

Para colmo, cuando superan los 50 metros de altura, dejan de considerarte Dios en persona. ¡Y eso es algo que tienes que asumir! Ahora no eres nada, sólo un extraño programado para arruinarles la vida e impedirles vivir.

Un padre cuarentón, encerrado en el retrete, última fortaleza inviolable, consultando folletos de viajes como forma de escapar definitivamente del peso de la vida cotidiana, con su hijo mayor en plena adolescencia a un lado y su pareja en crisis al otro.

« ¡Vayan a ver « Le Champ de bataille »! Es una obra divertida, justa y lacrimógena – L’Echo

Von Jérôme Colin

Das Problem mit Kindern ist, dass sie erwachsen werden. Das Problem ist, dass sie eines Morgens ohne Vorwarnung Trainingsanzüge anziehen, mit Lautmalereien antworten und schlechte Musik hören.

Sie schleppen sich von der Couch ins Bett und erinnern dich daran, dass du deiner Rolle als Vater nicht gewachsen bist.

Zu allem Überfluss hören sie, sobald sie über 1,50 m groß sind, auch noch auf, Sie als Gott persönlich zu betrachten. Das muss man sich gefallen lassen! Von nun an sind Sie nichts mehr, nur noch ein Fremder, der darauf programmiert ist, ihnen das Leben zu verderben und sie am Leben zu hindern.

Er schaut sich Reiseprospekte an, um der Schwere des Alltags zu entfliehen, mit einem älteren Sohn in der Pubertät auf der einen Seite und einer Ehe in der Krise auf der anderen.

« Sehen Sie sich « Das Schlachtfeld » an! Wenn man rausgeht, denkt man, dass die Familienliebe wirklich stark ist (?) Ein witziger, gerechter und zu Tränen rührender Text. » – L’Echo

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cahors – Vallée du Lot