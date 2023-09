Rencontres Ré’Percutantes au théâtre : Spectacle « Si on chantait » Place François Mitterrand Cahors, 15 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Sortie de résidence scolaire

Du mardi 12 au vendredi 15 décembre 2023.

Semaine de résidence au théâtre autour du chant, des voix, accompagnée par des musiciens professionnels. Les enfants qui assisteront aux spectacles dans le cadre scolaire, auront en amont préparé les chansons, refrains et écrit des textes…

Puis viendront les jours de représentations où toutes ces chansons seront enregistrées en direct. Le résultat des spectacles donnera lieu à un CD de huit titres.

Une aventure artistique, un souvenir inoubliable pour les enfants !

À partir d’un personnage étrange et énigmatique, qui déambule une valise à la main. Chaque fois qu’il l’ouvre, il découvre une nouvelle aventure en chanson, un texte, une histoire, une télécommande pour déclencher la vidéo ou s’afficheront les paroles des chansons, un téléphone pour parler avec un auteur, un compositeur. Notre voyageur des temps modernes sera en interaction avec les enfants. Ce tumultueux individu qui s’improvise aussi chef d’orchestre aura de drôles d’histoires à raconter. Un portevoix à la main, il hurle, aboie, décline des annonces comme un garde champêtre, un crieur public..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



School residence outing

Tuesday, December 12 to Friday, December 15, 2023.

A week-long residency at the theater, focusing on singing and voices, accompanied by professional musicians. Children attending school performances will have prepared songs, choruses and written texts beforehand?

Then come the performance days, when all these songs will be recorded live. The result will be an eight-track CD.

An artistic adventure and an unforgettable memory for the children!

Based on a strange, enigmatic character, who wanders around with a suitcase in his hand. Each time he opens it, he discovers a new adventure in song, a text, a story, a remote control to trigger the video displaying the song lyrics, and a telephone to speak with an author or composer. Our modern-day traveler will be interacting with the children. This tumultuous individual, who also improvises as a conductor, will have some funny stories to tell. A megaphone in hand, he howls, barks and announces like a field warden or town crier.

Salida a la residencia escolar

Del martes 12 al viernes 15 de diciembre de 2023.

Una semana de residencia en el teatro centrada en el canto y las voces, acompañados por músicos profesionales. Los niños que asistirán a las representaciones escolares habrán preparado previamente canciones, coros y textos escritos?

Luego vendrán los días de actuación, en los que se grabarán todas las canciones en directo. El resultado será un CD de ocho pistas.

Una aventura artística y un recuerdo inolvidable para los niños

El espectáculo se basa en un personaje extraño y enigmático que deambula con una maleta en la mano. Cada vez que la abre, descubre una nueva aventura en forma de canción, un texto, una historia, un mando a distancia para activar el vídeo que muestra la letra de las canciones y un teléfono para hablar con un autor o compositor. Nuestro viajero de hoy interactuará con los niños. Este tumultuoso individuo, que también hace las veces de director de orquesta, tendrá algunas historias divertidas que contar. Con un megáfono en la mano, aúlla, ladra y anuncia como un guardabosques o un pregonero.

Auszug aus dem Schulwohnheim

Dienstag, 12. bis Freitag, 15. Dezember 2023.

Einwöchiger Aufenthalt im Theater rund um Gesang und Stimmen, begleitet von professionellen Musikern. Die Kinder, die die Aufführungen im Rahmen der Schule besuchen werden, haben im Vorfeld Lieder und Refrains vorbereitet und Texte geschrieben

An den Aufführungstagen werden diese Lieder dann live aufgenommen. Die Ergebnisse der Aufführungen werden auf einer CD mit acht Titeln veröffentlicht.

Ein künstlerisches Abenteuer und eine unvergessliche Erinnerung für die Kinder!

Ausgehend von einer seltsamen und rätselhaften Figur, die mit einem Koffer in der Hand herumläuft. Jedes Mal, wenn er ihn öffnet, entdeckt er ein neues Liedabenteuer, einen Text, eine Geschichte, eine Fernbedienung, um das Video auszulösen, in dem die Liedtexte angezeigt werden, ein Telefon, um mit einem Autor oder Komponisten zu sprechen. Unser moderner Reisender wird mit den Kindern interagieren. Dieser tumbe Mensch, der sich auch als Dirigent betätigt, hat lustige Geschichten zu erzählen. Mit einem Sprachrohr in der Hand brüllt, bellt und verkündet er wie ein Feldhüter oder ein Marktschreier.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot