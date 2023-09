Concert au Théâtre: « Myosotis trio » Place François Mitterrand Cahors, 15 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Si vous aimez Georges Brassens et son œuvre, la rencontre avec ces trois musiciens va vous enchanter !

Patrick Otter à la guitare, Nicolas Thevenin à la contrebasse, Paul Vanderhaegen au piano et au chant, forment le groupe Myosotis Trio. Le Myosotis étant la fleur préférée de Georges Brassens.

À partir de textes orphelins de musiques laissés par Brassens, l’idée a été de leur trouver mélodies et harmonies sur-mesure, en respectant au mieux l’esprit musical du célèbre troubadour moustachu.

À présent, les trois compères sillonnent les routes en partageant avec un plaisir des plus communicatifs, ces œuvres originales.

C’est donc un répertoire inédit à découvrir que propose Myosotis Trio, un répertoire où l’humour, la tendresse, la poésie et la légèreté sont de mise…

Réservation auprès de Musique en Liberté au 06.40.07.15.84.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



If you love Georges Brassens and his work, you’ll be delighted to meet these three musicians!

Patrick Otter on guitar, Nicolas Thevenin on double bass, Paul Vanderhaegen on piano and vocals, form the group Myosotis Trio. The Myosotis is Georges Brassens’ favorite flower.

Using Brassens?s music-orphaned lyrics, the idea was to find tailor-made melodies and harmonies, in keeping with the musical spirit of the famous moustachioed troubadour.

Today, the three friends are on the road, sharing these original works with infectious pleasure.

Myosotis Trio offer a new repertoire to discover, a repertoire where humor, tenderness, poetry and lightness are the order of the day?

To book, contact Musique en Liberté on 06.40.07.15.84

Si le gusta Georges Brassens y su obra, ¡le encantará conocer a estos tres músicos!

Patrick Otter a la guitarra, Nicolas Thevenin al contrabajo y Paul Vanderhaegen al piano y voz forman el grupo Myosotis Trio. Myosotis era la flor favorita de Georges Brassens.

La idea era utilizar las letras sin música de Brassens para crear melodías y armonías a medida, en consonancia con el espíritu musical del famoso trovador bigotudo.

En la actualidad, los tres músicos recorren el mundo compartiendo estas obras originales con un entusiasmo contagioso.

Myosotis Trio ofrece todo un repertorio nuevo por descubrir, un repertorio lleno de humor, ternura, poesía y ligereza?

Reservas en Musique en Liberté: 06.40.07.15.84

Wenn Sie Georges Brassens und sein Werk lieben, wird Sie die Begegnung mit diesen drei Musikern begeistern!

Patrick Otter an der Gitarre, Nicolas Thevenin am Kontrabass und Paul Vanderhaegen am Klavier und Gesang bilden das Myosotis Trio. Das Vergissmeinnicht ist die Lieblingsblume von Georges Brassens.

Die Idee war, aus den musiklosen Texten von Brassens maßgeschneiderte Melodien und Harmonien zu finden und dabei den musikalischen Geist des berühmten Troubadours mit dem Schnurrbart so gut wie möglich zu respektieren.

Heute sind die drei Musiker unterwegs und teilen mit großer Freude diese originellen Werke.

Das Myosotis Trio bietet also ein neues Repertoire, das es zu entdecken gilt, ein Repertoire, das von Humor, Zärtlichkeit, Poesie und Leichtigkeit geprägt ist

Reservierung bei Musique en Liberté unter 06.40.07.15.84

