Théâtre : Fragments de musée haut musée bas, Mon dernier show avant d’être froid Place François-Mitterrand Cahors, 30 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le Rotary de Cahors vous invite à découvrir deux pièces de théâtre : Fragments de … Musée Haut Bas Musée, par l’Atelier du T, et Mon dernier show avant d’être froid, par Gérard Gausson, mises en scènes de Corinne SAINT FAUST.

Rendez-vous au théâtre de Cahors, le 30 novembre à 20h30

Au profit de l’USLD Les Berges du Lot Cahors (unité de soin longue durée).

2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-11-30 . 12 EUR.

Place François-Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Cahors Rotary invites you to discover two plays: Fragments de … Musée Haut Bas Musée, by Atelier du T, and Mon dernier show avant d’être froid, by Gérard Gausson, directed by Corinne SAINT FAUST.

Rendezvous at the Théâtre de Cahors, November 30 at 8:30 p.m

In aid of the USLD Les Berges du Lot Cahors (long-term care unit)

El Rotary de Cahors le invita a descubrir dos obras de teatro: Fragments de … Musée Haut Bas Musée, del Atelier du T, y Mon dernier show avant d’être froid, de Gérard Gausson, dirigida por Corinne SAINT FAUST.

Funciones en el Théâtre de Cahors, 30 de noviembre a las 20.30 h

A beneficio de la USLD Les Berges du Lot Cahors (unidad de cuidados de larga duración)

Der Rotary Club Cahors lädt Sie ein, zwei Theaterstücke zu sehen: Fragments de … Musée Haut Bas Musée, von L’Atelier du T, und Mon dernier show avant d’être froid, von Gérard Gausson, Inszenierungen von Corinne SAINT FAUST.

Termin im Theater von Cahors, am 30. November um 20.30 Uhr

Zugunsten des USLD Les Berges du Lot Cahors (Langzeitpflegeeinheit)

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Cahors – Vallée du Lot