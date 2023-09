Cirque : « Machine de cirque » Place François Mitterrand Cahors, 28 novembre 2023, Cahors.

Poétiques et humoristiques… les six gars de Machine de Cirque ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils sont seuls au monde.

Leur quête : contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y parviendront-ils ? Rien n’est moins certain ! Ils se laissent aisément distraire par leurs fantasmes insolites et ont un talent certain pour se mettre dans des situations périlleuses.

Téméraires, touchants et comiques, ces six personnages éclatés ont une complicité contagieuse. Ils manient de main de maître la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain !

Machine de Cirque, jeune compagnie de Québec, offre un spectacle grand public à la fois poétique et bourré d’humour..

2023-11-28 20:30:00 fin : 2023-11-28 22:00:00. 8 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Poetic and humorous? the six guys in Machine de Cirque have it all. The only catch: they’re all alone in the world.

Their quest: to contact other survivors using a strange machine. Will they succeed? Nothing is less certain! They are easily distracted by their unusual fantasies and have a talent for getting themselves into perilous situations.

Witty, touching and comical, these six characters have a contagious complicity. They are masters of the Korean skateboard, the skittles, the drums and even the bath towel!

Machine de Cirque, a young company from Quebec City, offers a show for the general public that is both poetic and full of humor.

Poéticos y divertidos, los seis chicos de Machine de Cirque lo tienen todo. La única pega: están solos en el mundo.

Su misión: contactar con otros supervivientes utilizando una extraña máquina. ¿Lo conseguirán? No hay nada más seguro Se distraen fácilmente con sus insólitas fantasías y tienen talento para meterse en situaciones peligrosas.

Ingeniosos, conmovedores y cómicos, estos seis personajes tienen una complicidad contagiosa. Son maestros del monopatín coreano, de los bolos, de los tambores ¡e incluso de la toalla de baño!

Machine de Cirque, una joven compañía de Quebec, ofrece al gran público un espectáculo poético y lleno de humor.

Poetisch und humorvoll: Die sechs Jungs von Machine de Cirque haben wirklich alles, um zu gefallen. Der einzige Haken: Sie sind allein auf der Welt.

Ihre Aufgabe ist es, mit Hilfe einer seltsamen Maschine Kontakt zu anderen Überlebenden aufzunehmen. Wird ihnen das gelingen? Das ist nicht sicher! Sie lassen sich leicht von ihren ungewöhnlichen Fantasien ablenken und haben ein Talent dafür, sich in gefährliche Situationen zu begeben.

Diese sechs zersplitterten Charaktere sind temperamentvoll, rührend und komisch und haben eine ansteckende Komplizenschaft. Sie beherrschen das koreanische Brett, das Kegeln, das Schlagzeug und sogar das Badetuch!

Machine de Cirque, ein junges Ensemble aus Québec City, bietet eine poetische und humorvolle Show für ein breites Publikum.

