Théâtre : « Gisèle Halimi, une farouche liberté » Place François Mitterrand Cahors, 23 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

« On ne nait pas féministe, on le devient » Gisèle Halimi.

Ce spectacle inédit s’appuie sur le livre d’entretiens menés par la journaliste Annick Cojean, Une farouche liberté, et raconte des années de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes.

Un portrait sensible de la célèbre avocate Gisèle Halimi au fil de ses souvenirs depuis les rebellions de son enfance tunisienne jusqu’à ses combats politiques du début des années 80.

Une époque marquée par les figures intellectuelles : De Gaulle, Simon de Beauvoir, Simone Weil…

Dans ce spectacle, tout à la fois sensible et profond, les comédiennes Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette dirigées par Lena Paugam, interprètent tous les visages de la célèbre avocate éprise de liberté : la femme politique rebelle, la jeune fille, la mère, la grand-mère, l’amoureuse…

Un bord de scène sera animé par l’équipe artistique à l’issue de la représentation et permettra ainsi au public de partager un moment privilégié avec les artistes.

« Gisèle Halimi est spectaculaire ! Capable de dire ses failles (le manque d’amour maternel) comme de pourfendre l’ennemi dans le prétoire. Cette personnalité inspirante est ressuscitée par deux comédiennes qui se complètent sans se faire d’ombre. » – Télérama.

2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 21:50:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



« You’re not born a feminist, you become one » Gisèle Halimi.

Based on the book of interviews conducted by journalist Annick Cojean, Une farouche liberté, this new show recounts years of struggle and commitment to justice and the cause of women.

A sensitive portrait of the celebrated lawyer Gisèle Halimi as she recalls her childhood rebellions in Tunisia and her political battles in the early 80s.

An era marked by intellectual figures: De Gaulle, Simon de Beauvoir, Simone Weil?

In this sensitive and profound show, actors Ariane Ascaride and Philippine Pierre-Brossolette, directed by Lena Paugam, interpret all the faces of the famous freedom-loving lawyer: the rebellious politician, the young girl, the mother, the grandmother, the lover?

After the performance, the artistic team will host a « bord de scène », allowing the audience to share a special moment with the artists.

« Gisèle Halimi is spectacular! Able to express her failings (the lack of maternal love) as well as to take on the enemy in the courtroom. This inspiring personality is brought to life by two actresses who complement each other without overshadowing each other – Télérama

« No se nace feminista, se llega a serlo » Gisèle Halimi.

Este nuevo espectáculo se basa en el libro de entrevistas realizado por la periodista Annick Cojean, Une farouche liberté, y relata años de lucha y compromiso con la justicia y la causa de las mujeres.

Un retrato sensible de la célebre abogada Gisèle Halimi en el que rememora las rebeliones de su infancia en Túnez y sus batallas políticas a principios de los años ochenta.

Una época marcada por figuras intelectuales: De Gaulle, Simon de Beauvoir, Simone Weil?

En este espectáculo sensible y profundo, las actrices Ariane Ascaride y Philippine Pierre-Brossolette, dirigidas por Lena Paugam, interpretan todos los rostros de la célebre abogada amante de la libertad: la política rebelde, la joven, la madre, la abuela, la amante?

Tras la representación, el equipo artístico estará en el escenario para ofrecer al público la oportunidad de compartir un momento especial con los artistas.

« Gisèle Halimi está espectacular Capaz de expresar sus defectos (la falta de amor maternal) así como de enfrentarse al enemigo en la sala del tribunal. Esta figura inspiradora cobra vida gracias a dos actrices que se complementan sin hacerse sombra » – Télérama

« Man wird nicht als Feministin geboren, man wird es » Gisèle Halimi.

Diese neue Show basiert auf dem Interviewbuch der Journalistin Annick Cojean, Une farouche liberté, und erzählt von ihrem jahrelangen Kampf, ihrem Engagement für Gerechtigkeit und die Sache der Frauen.

Ein einfühlsames Porträt der berühmten Anwältin Gisèle Halimi, die ihre Erinnerungen von den Rebellionen ihrer tunesischen Kindheit bis zu ihren politischen Kämpfen in den frühen 80er Jahren schildert.

Eine Zeit, die von intellektuellen Figuren geprägt war: De Gaulle, Simon de Beauvoir, Simone Weil?

Die Schauspielerinnen Ariane Ascaride und Philippine Pierre-Brossolette spielen unter der Regie von Lena Paugam alle Gesichter der berühmten freiheitsliebenden Anwältin: die rebellische Politikerin, das junge Mädchen, die Mutter, die Großmutter, die Geliebte?

Im Anschluss an die Aufführung wird das künstlerische Team einen Bühnenrand gestalten, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, einen besonderen Moment mit den Künstlern zu teilen.

« Gisèle Halimi ist spektakulär! Sie ist in der Lage, ihre Fehler (mangelnde Mutterliebe) zu benennen und den Feind im Gerichtssaal zu zerfleischen. Diese inspirierende Persönlichkeit wird von zwei Schauspielerinnen wieder zum Leben erweckt, die sich ergänzen, ohne sich gegenseitig zu überschatten. » – Télérama

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot