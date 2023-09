Théâtre : « Orphée et Eurydice, transes mythologiques , opus 4 » par la Compagnie Voraces Place François Mitterrand Cahors, 3 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Sortie de résidence.

En résidence du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023

« Les Transes Mythologiques ont été imaginées à la suite d’une résidence de territoire en infusion de quatre mois, en lien étroit avec plus de deux cents habitants, tous plongés dans une Odyssée partagée d’après les récits d’Homère. Le lien tissé par ces mythes – entre les générations, les différents horizons culturels, les artistes de la compagnie Voraces et les spectateurs – nous a tellement marqués que nous avons souhaité le faire grandir, dans un travail en plusieurs volets. »

« On ira dans les Enfers, contre toute rationalité, faire des miracles. » Rien n’est interminable comme l’absence…

Nous savons tous que le processus de l’acte de deuil est un long chemin où l’on s’engage seul. Chemin maillé d’épreuves, de chutes et de recommencements, d’épuisement, de tristesse, de colère. Veuf à peine marié, accablé de chagrin, solitaire, désespéré : voici Orphée,

figure mythique, héros tragique qui nous interpelle à ce moment précis où il prend la décision folle et transgressive de refuser la perte de l’Être aimé. Il faudra pourtant faire un chemin, quel qu’il soit, que le public fera avec le personnage… : vers le retour à la lumière et à la joie.

2023-11-03 18:30:00 fin : 2023-11-03 19:30:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Leaving the residence.

In residence from Monday October 30 to Friday November 3, 2023

« Les Transes Mythologiques was imagined following a four-month territory-infusion residency, working closely with over two hundred local residents, all immersed in a shared Odyssey based on Homer?s tales. The bond forged by these myths – between generations, different cultural backgrounds, the artists of Compagnie Voraces and the spectators – made such an impression on us that we wanted to make it grow, in a multi-faceted work. »

« We’ll go into the Underworld, against all rationality, to work miracles. » Nothing is as endless as absence?

We all know that the grieving process is a long and lonely road. A path weaved with trials and tribulations, falls and starts, exhaustion, sadness and anger. Barely married widower, overwhelmed by grief, lonely, desperate: this is Orpheus,

a mythical figure and tragic hero who calls out to us at the very moment when he makes the mad, transgressive decision to refuse the loss of his beloved. But it’s a journey, whatever it may be, that the audience must make with the character: towards a return to light and joy

Abandonar la residencia.

En residencia desde el lunes 30 de octubre hasta el viernes 3 de noviembre de 2023

« Les Transes Mythologiques » fue concebido tras una residencia de cuatro meses en un territorio infuso, trabajando en estrecha colaboración con más de doscientos habitantes locales, todos inmersos en una Odisea compartida basada en los cuentos de Homero. El vínculo forjado por estos mitos -entre generaciones, orígenes culturales diferentes, los artistas de la compañía Voraces y el público- nos impresionó tanto que quisimos hacerlo crecer, en un proyecto polifacético

« Vamos al Inframundo, contra toda racionalidad, a hacer milagros Nada es tan interminable como la ausencia..

Todos sabemos que el proceso de duelo es un largo camino que hay que recorrer en solitario. Un camino entretejido de pruebas, reveses y vueltas atrás, agotamiento, tristeza y rabia. Orfeo es viudo, apenas casado, abrumado por el dolor, solitario y desesperado,

es Orfeo, figura mítica y héroe trágico que nos interpela en el momento mismo en que toma la decisión loca y transgresora de rechazar la pérdida de su amada. Pero tendrá que emprender un viaje, sea cual sea, y el público lo hará con él: hacia un retorno a la luz y a la alegría

Auszug aus dem Wohnheim.

In Residenz von Montag, 30. Oktober bis Freitag, 3. November 2023

« Die Transes Mythologiques wurden nach einem viermonatigen Aufenthalt in einem Aufgussgebiet in enger Verbindung mit mehr als zweihundert Einwohnern konzipiert, die alle in eine gemeinsame Odyssee nach den Erzählungen Homers eingetaucht waren. Die von diesen Mythen geknüpfte Verbindung – zwischen den Generationen, den verschiedenen kulturellen Hintergründen, den Künstlern der Kompanie Voraces und den Zuschauern – hat uns so sehr geprägt, dass wir sie in einer mehrteiligen Arbeit wachsen lassen wollten. »

« Wir werden in die Unterwelt gehen, gegen alle Rationalität, um Wunder zu vollbringen. » Nichts ist so endlos wie die Abwesenheit?

Wir alle wissen, dass der Prozess des Trauerns ein langer Weg ist, den man allein beschreitet. Ein Weg voller Prüfungen, Abstürze und Neuanfänge, Erschöpfung, Traurigkeit und Wut. Kaum verheiratet, verwitwet, von Kummer geplagt, einsam, verzweifelt: Das ist Orpheus,

eine mythische Figur, ein tragischer Held, der uns in diesem Moment anspricht, in dem er die verrückte und grenzüberschreitende Entscheidung trifft, den Verlust des geliebten Menschen abzulehnen. Dennoch muss er einen Weg gehen, welchen Weg auch immer, den das Publikum mit der Figur geht: zurück zum Licht und zur Freude

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot