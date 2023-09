Théâtre : « Prochaine sortie obligatoire » par la Compagnie 11H11 Place François Mitterrand Cahors, 27 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Sortie de résidence.

Compagnie en résidence du 23 au 27 octobre.

La nouvelle création de la Compagnie 11h11 vient plonger dans l’histoire de Denis, receveur de péage… il est drôle, attachant, tendre. Il raconte son métier qu’il n’a pas choisi, il était fait pour les grands espaces. Il aurait dû reprendre l’exploitation familiale, un élevage de vaches laitières mais c’est finalement dans sa cabine de péage d’à peine un peu plus d’un mètre carré qu’il évolue depuis vingt ans. Elle est devenue son refuge.

Denis est intelligent, presque trop selon ses proches « Ce garçon est tellement intelligent qu’il finit par en être bête ! ». Il s’est habitué au péage, les trois huit, la tâche répétitive, le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote, l’exiguïté, la chaleur, la solitude, le peu d’égards que lui manifestent souvent ses congénères. En 2015, tout bascule. On lui annonce qu’il doit quitter sa cabine, l’automatisation est en marche.

Une tempête n’arrivant jamais seule, au même moment un événement dramatique vient lui rappeler d’où il vient, sa vie d’avant, les grands espaces, un monde qui s’efface et fait naufrage.

Alors Denis va se redresser dans un combat contre la fatalité. Avec un « merci… mais non merci » comme seul cri de guerre, un Bartelby des temps modernes va voir le jour. Une résistance passive mais ferme dont il s’ignorait capable… Un acte héroïque et désespéré qui va lui permettre pour la première fois de sa vie d’être debout, à sa place.

Avec “Prochaine sortie obligatoire”, Marc Compozieux crée son troisième seul en scène et continue son exploration drôle et sensible de l’humain, des liens, des rencontres.

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 19:30:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Leaving the residence.

Company in residence from October 23 to 27.

Compagnie 11h11?s new creation plunges us into the story of Denis, a toll collector… he?s funny, endearing and tender. He tells the story of a job he didn’t choose: he was made for the great outdoors. He should have taken over the family farm, a dairy cow breeding operation, but in the end it was in his toll booth, barely more than a square meter in size, that he spent the last twenty years. It has become his refuge.

Denis is intelligent, almost too much so according to those close to him: « This boy is so intelligent that he ends up being stupid! He has become accustomed to the tolls, the three-eights, the repetitive tasks, the carbon monoxide, the nitrogen dioxide, the cramped conditions, the heat, the solitude, the lack of consideration often shown to him by his fellow drivers. In 2015, everything changed. He was told he had to leave his cabin, automation was underway.

A storm never comes alone, and at the same time, a dramatic event reminds him of where he came from, his life before, the great outdoors, a world that is fading and sinking.

So Denis gets back on his feet and fights against fate. With « merci? mais non merci » as his only battle cry, a modern-day Bartelby is born. A passive but firm resistance he didn’t know he was capable of? A heroic and desperate act that will allow him, for the first time in his life, to stand up for himself.

With Prochaine sortie obligatoire, Marc Compozieux creates his third one-man show, continuing his funny and sensitive exploration of human relationships and encounters

Abandonar la residencia.

Compañía en residencia del 23 al 27 de octubre.

La nueva obra de la Compagnie 11h11 nos sumerge en la historia de Denis, un cobrador de peaje… es divertido, entrañable y tierno. Nos cuenta la historia de un trabajo que no eligió: estaba hecho para la vida al aire libre. Debería haberse hecho cargo del negocio familiar, una explotación de vacas lecheras, pero al final lleva veinte años viviendo en su cabina de peaje, de poco más de un metro cuadrado. Se ha convertido en su refugio.

Denis es inteligente, casi demasiado según sus allegados: « ¡Este chico es tan inteligente que acaba siendo tonto! Se ha acostumbrado a los peajes, a los tres ochos, a las tareas repetitivas, al monóxido de carbono, al dióxido de nitrógeno, al hacinamiento, al calor, a la soledad, a la falta de consideración que a menudo le muestran sus compañeros. En 2015, todo cambió. Le dijeron que tenía que abandonar su cabina; la automatización estaba en marcha.

Una tormenta nunca viene sola, y al mismo tiempo un suceso dramático le recuerda de dónde viene, su vida anterior, la vida al aire libre, un mundo que se desvanece y se hunde.

Entonces Denis se levanta y lucha contra el destino. Con un « merci? mais non merci » como único grito de guerra, nace un Bartelby moderno. ¿Una resistencia pasiva pero firme de la que no sabía que era capaz? Un acto heroico y desesperado que le permitirá, por primera vez en su vida, valerse por sí mismo.

Con Prochaine sortie obligatoire, Marc Compozieux crea su tercer espectáculo unipersonal, continuando su divertida y sensible exploración de las relaciones y encuentros humanos

Auszug aus dem Wohnheim.

Compagnie en résidence vom 23. bis 27. Oktober.

Die neue Kreation der Compagnie 11h11 taucht ein in die Geschichte von Denis, einem Mauteinnehmer? er ist witzig, liebenswert und zärtlich. Er erzählt von seinem Beruf, den er sich nicht ausgesucht hat, da er für die großen Weiten geschaffen war. Er hätte den Familienbetrieb, eine Milchviehzucht, übernehmen sollen, aber schließlich hat er sich seit 20 Jahren in seinem Mauthäuschen, das nur etwas mehr als einen Quadratmeter groß ist, niedergelassen. Sie ist zu seinem Zufluchtsort geworden.

Denis ist intelligent, fast zu intelligent, wie seine Verwandten meinen: « Dieser Junge ist so intelligent, dass er am Ende sogar dumm ist. Er hat sich an die Maut, die drei Achterbahnen, die sich wiederholende Arbeit, das Kohlenmonoxid, das Stickstoffdioxid, die Enge, die Hitze, die Einsamkeit und die geringe Rücksichtnahme gewöhnt, die ihm seine Mitmenschen oft entgegenbringen. Im Jahr 2015 ändert sich alles. Man sagt ihm, dass er seine Kabine verlassen muss, weil die Automatisierung in Gang gesetzt wurde.

Ein Sturm kommt selten allein, und gleichzeitig erinnert ihn ein dramatisches Ereignis daran, woher er kommt, an sein früheres Leben, an die Weite, an eine Welt, die sich auflöst und Schiffbruch erleidet.

Denis richtet sich in einem Kampf gegen das Schicksal auf. Mit einem « Danke? aber nein danke » als einzigem Schlachtruf entsteht ein moderner Bartelby. Ein passiver, aber entschlossener Widerstand, von dem er nicht wusste, dass er dazu fähig war? Eine heldenhafte und verzweifelte Tat, die es ihm zum ersten Mal in seinem Leben ermöglicht, auf eigenen Füßen zu stehen und seinen Platz einzunehmen.

Mit « Prochaine sortie obligatoire » schuf Marc Compozieux sein drittes Solostück und setzte seine witzige und sensible Erforschung des Menschlichen, der Beziehungen und der Begegnungen fort

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot