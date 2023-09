Danse : « Tu te souviendras que j’étais ici nulle part » par la Compagnie Appach Place François Mitterrand Cahors, 6 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Sortie de résidence.

Reprise de Tu te souviendras que j’étais ici nulle part et création de la version 20 minutes.

Que l’on soit interprète ou spectateur, au moment du spectacle, nous sommes traversés par des idées, des mots, des couleurs et des matières. Nous sommes toutes et tous habités par un flux intérieur qui nous berce de ses accélérations, de ses amorces, de ses suspensions, de ses hésitations. Nous sommes habités par notre pensée mouvante. Tu te souviendras que j’étais ici nulle part envisage la pensée comme un mouvement permanent et insaisissable. Tu te souviendras que j’étais ici nulle part propose de faire l’expérience d’un spectacle qui invite à visiter le monde dansant de la pensée..

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 19:30:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Leaving the residence.

Revival of Tu te souviendras que j’étais ici nulle part and creation of the 20-minute version.

Whether you’re a performer or a spectator, ideas, words, colors and materials flow through you at the moment of performance. We are all inhabited by an inner flow that rocks us with its accelerations, its beginnings, its suspensions, its hesitations. We are inhabited by our moving thoughts. Tu te souviendras que j’étais ici nulle part envisages thought as a permanent and elusive movement. Tu te souviendras que j?étais ici nulle part invites us to experience a show that invites us to visit the dancing world of thought.

Abandonar la residencia.

Revival de Tu te souviendras que j’étais ici nulle part y creación de la versión de 20 minutos.

Tanto si eres intérprete como espectador, las ideas, las palabras, los colores y los materiales fluyen a través de ti en el momento de la representación. Todos estamos habitados por un flujo interior que nos sacude con sus aceleraciones, sus comienzos, sus suspensiones, sus vacilaciones. Estamos habitados por nuestros pensamientos en movimiento. Tu te acordarás que estaba aquí, en ninguna parte, concibe el pensamiento como un movimiento permanente e inasible. Tu te souviendras que j?étais ici nulle part te invita a vivir un espectáculo que te invita a visitar el mundo danzante del pensamiento.

Auszug aus dem Wohnheim.

Wiederaufnahme von Tu te souviendras que j’étais ici nulle part und Erstellung der 20-Minuten-Version.

Ob als Darsteller oder Zuschauer, im Moment der Aufführung werden wir von Ideen, Worten, Farben und Materialien durchdrungen. Wir sind alle von einem inneren Fluss bewohnt, der uns mit seinen Beschleunigungen, seinen Anfängen, seinen Unterbrechungen und seinem Zögern in den Schlaf wiegt. Wir sind von unserem bewegten Denken beseelt. Du wirst dich daran erinnern, dass ich hier nirgendwo war, betrachtet das Denken als eine ständige und schwer fassbare Bewegung. Du wirst dich daran erinnern, dass ich hier nirgends war, schlägt vor, eine Aufführung zu erleben, die dazu einlädt, die tanzende Welt des Denkens zu besuchen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot