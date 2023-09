Théâtre : « La Fontaine Unplugged » par la Compagnie DNB Place François Mitterrand Cahors, 29 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Sortie de résidence.

La compagnie est en résidence au théâtre du 25 au 29 septembre.

Ce spectacle est né de l’envie de s’approprier les fables pour en faire des chansons.

En y infusant leurs sensibilités, leurs goûts et leurs questionnements actuels, les trois interprètes-auteurs-compositeurs ont écrit des chansons inspirées de La Fontaine comme des variations décapantes, originales mais toujours fidèles à l’esprit des Fables.

Le Héron veut porter du IKKS, le Lièvre après avoir gagné sa fameuse épreuve séduit la Tortue, Perrette se rêve en star de la chanson, la Fourmi prend finalement un cours de chant et le célèbre corbeau devenu collégien est amadoué par un algorithme rusé, le camembert tant convoité étant ici son cerveau.

Les trois complices de longue date se jouent de l’anthropomorphisme pour incarner lièvre, tortue, corbeau, lion, souris… Grâce à leurs voix et une multitude d’instruments (guitares, claviers, cloches, accordéon, tuba et percussions), c’est un véritable bestiaire musical qui redonne vie aux célèbres fables de La Fontaine, suscitant réflexions et éclats de rire.

2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-29 19:30:00. EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Leaving the residence.

The company is in residence at the theater from September 25 to 29.

This show was born of the desire to turn fables into songs.

Infusing the songs with their own sensibilities, tastes and current issues, the three singer-songwriters have written songs inspired by La Fontaine as original, scathing variations, but always faithful to the spirit of the Fables.

The Heron wants to wear IKKS, the Hare seduces the Tortoise after winning his famous test, Perrette dreams of being a singing star, the Ant finally takes a singing lesson and the famous raven, now a schoolboy, is coaxed by a cunning algorithm, the coveted Camembert being his brain.

The three long-time accomplices play with anthropomorphism to embody hare, tortoise, raven, lion, mouse… Thanks to their voices and a host of instruments (guitars, keyboards, bells, accordion, tuba and percussion), a veritable musical bestiary breathes new life into La Fontaine’s famous fables, provoking reflections and bursts of laughter

Abandonar la residencia.

La compañía estará en residencia en el teatro del 25 al 29 de septiembre.

Este espectáculo nació del deseo de convertir las fábulas en canciones.

Infundiendo a las canciones sus propias sensibilidades, gustos y temas de actualidad, los tres cantautores han escrito canciones inspiradas en La Fontaine que son mordaces, variaciones originales, pero siempre fieles al espíritu de las Fábulas.

La Garza quiere llevar IKKS, la Liebre seduce a la Tortuga tras ganar su famosa prueba, Perrette sueña con convertirse en una estrella del canto, la Hormiga toma por fin una lección de canto y el famoso Cuervo, ahora escolar, es engatusado por un astuto algoritmo, siendo en este caso el codiciado Camembert su cerebro.

Los tres cómplices de siempre juegan con el antropomorfismo para encarnar los papeles de liebre, tortuga, cuervo, león, ratón… Gracias a sus voces y a una multitud de instrumentos (guitarras, teclados, campanas, acordeón, tuba y percusión), un auténtico bestiario musical da nueva vida a las célebres fábulas de La Fontaine, provocando la reflexión y la carcajada

Auszug aus dem Wohnheim.

Die Theatergruppe ist vom 25. bis 29. September im Theater zu Gast.

Diese Aufführung entstand aus dem Wunsch, sich die Fabeln anzueignen, um daraus Lieder zu machen.

Die drei Interpreten-Autoren-Komponisten haben ihre Sensibilität, ihren Geschmack und ihre aktuellen Fragen einfließen lassen und Lieder geschrieben, die von La Fontaine inspiriert sind, als schrille, originelle Variationen, die aber immer dem Geist der Fabeln treu bleiben.

Der Reiher will IKKS tragen, der Hase, nachdem er seine berühmte Prüfung gewonnen hat, verführt die Schildkröte, Perrette träumt von einem Gesangsstar, die Ameise nimmt schließlich Gesangsunterricht und der berühmte Rabe, der zum Schuljungen geworden ist, wird von einem listigen Algorithmus weichgeklopft, wobei der begehrte Camembert in diesem Fall sein Gehirn ist.

Die drei langjährigen Komplizen spielen mit dem Anthropomorphismus, um Hase, Schildkröte, Rabe, Löwe und Maus zu verkörpern. Mit ihren Stimmen und einer Vielzahl von Instrumenten (Gitarren, Keyboards, Glocken, Akkordeon, Tuba und Schlagzeug) erweckt ein wahres musikalisches Bestiarium die berühmten Fabeln von La Fontaine zu neuem Leben und regt zum Nachdenken und Lachen an

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot