Exposition de voitures de collection Place François Mitterrand Cahors, 8 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Tous les deuxième samedis du mois, le Cahors Auto Rétro organise un rassemblement de véhicules de collection. L’occasion de venir admirer des voitures de collection et d’exception, des motos, des mobylettes, des Solex..

2023-07-08 09:30:00

Place François Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



Every second Saturday of the month, Cahors Auto Rétro organizes a gathering of classic vehicles. It’s an opportunity to admire vintage and exceptional cars, motorcycles, mopeds and Solexes.

Cada segundo sábado de mes, Cahors Auto Rétro organiza un encuentro de vehículos clásicos. Es la ocasión de admirar coches, motos, ciclomotores y Solex clásicos y excepcionales.

An jedem zweiten Samstag im Monat organisiert der Verein Cahors Auto Retro ein Treffen von Oldtimern. Hier haben Sie die Gelegenheit, Oldtimer und außergewöhnliche Autos, Motorräder, Mopeds und Solex zu bewundern.

