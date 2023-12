Cet évènement est passé Foire du samedi Place François-Mitterrand Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Foire du samedi Place François-Mitterrand Cahors, 16 septembre 2023, Cahors. Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-16

fin : 2023-09-16 Chaque premier et troisième samedi de chaque mois, retrouvez la foire du samedi à Cahors ! Vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie, vous trouverez forcément votre bonheur !.

Chaque premier et troisième samedi de chaque mois, retrouvez la foire du samedi à Cahors ! Vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie, vous trouverez forcément votre bonheur ! EUR.

Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-08-03 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Code postal 46000 Lieu Place François-Mitterrand Adresse Place François-Mitterrand Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville Place François-Mitterrand Cahors Latitude 44.4455027 Longitude 1.44131862 latitude longitude 44.4455027;1.44131862

Place François-Mitterrand Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/