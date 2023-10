Cet évènement est passé Les Tulipes de Shangri-La, Yayoi Kusama Place François Mitterand Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les Tulipes de Shangri-La, Yayoi Kusama Place François Mitterand Lille, 1 avril 2019, Lille. Les Tulipes de Shangri-La, Yayoi Kusama 1 avril – 2 décembre 2019 Place François Mitterand Gratuit Cet étrange bouquet aux allures pop de 7 mètres de haut est une référence aux paysages merveilleux de la contrée imaginaire et utopique de Shangri-la. Les tulipes sont devenues l’un des symboles de Lille depuis Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture. Place François Mitterand Place François Mitterrand 59777 Lille Lille 59777 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

