Carrefour des Sciences et des Arts : Spectacle « Climax » au théâtre de Cahors Place François Mitterand Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Après le succès de son dernier spectacle Manger avec plus de 400 représentations en France et en Europe, la Compagnie Zygomatic revient sur la scène pour tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. La troupe s’attaque cette fois à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile et libérateur..

2023-12-04 20:30:00 fin : 2023-12-04 . 8 EUR.

Place François Mitterand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Following the success of its last show, Manger, with over 400 performances in France and Europe, Compagnie Zygomatic returns to the stage to sound the alarm and (re)awaken our ecological awareness. This time, the troupe tackles the issue of the climate emergency, the collapse of biodiversity and, more broadly, the survival of the planet on which we all live. Taking their exploration of multiform performance a step further, the actors, singers, musicians, dancers and mime artists take us on a ferociously funny, fertile and liberating road movie.

Tras el éxito de su último espectáculo, Manger, con más de 400 representaciones en Francia y Europa, la Compagnie Zygomatic vuelve a los escenarios para hacer sonar la alarma y (re)despertar nuestra conciencia ecológica. Esta vez, la compañía aborda la urgente cuestión del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y, más ampliamente, la supervivencia del planeta en el que todos vivimos. Los actores, cantantes, músicos, bailarines y mimos dan un paso más en su exploración del espectáculo multiforme y nos llevan a una road movie ferozmente divertida, fértil y liberadora.

Nach dem Erfolg ihres letzten Stücks Manger mit über 400 Aufführungen in Frankreich und Europa kehrt die Compagnie Zygomatic auf die Bühne zurück, um die Alarmglocke zu läuten und unser Umweltbewusstsein (wieder) zu wecken. Dieses Mal befasst sich die Truppe mit dem Klimanotstand, dem Zusammenbruch der Biodiversität und dem Überleben des Planeten, auf dem wir alle leben. Die Schauspieler, Sänger, Musiker, Tänzer und Pantomimen nehmen uns mit auf eine wilde, lustige, fruchtbare und befreiende Roadmovie, indem sie ihre Erkundung des vielgestaltigen Schauspiels noch weiter vorantreiben.

