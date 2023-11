Gala de danse Place François Fabié Réquista, 21 juin 2024, Réquista.

Réquista,Aveyron

Deux spectacles proposés par l’école de danse. RDV le vendredi et le samedi à 21h à la salle de spectacles de Réquista..

2024-06-21 fin : 2024-06-22 . .

Place François Fabié

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Two shows proposed by the school of dance. Friday and Saturday at 9pm at the Réquista auditorium.

Dos espectáculos propuestos por la escuela de danza. Viernes y sábado a las 21h en el auditorio Réquista.

Zwei Aufführungen, die von der Tanzschule angeboten werden. RDV am Freitag und Samstag um 21 Uhr im Veranstaltungssaal von Réquista.

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS