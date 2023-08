Forum des Associations Place François Fabié Réquista, 16 septembre 2023, Réquista.

Réquista,Aveyron

Forum organisé par la Mairie de Réquista au cours duquel vous êtes invités à rencontrer les associations de la commune. De 14h à 17h à la salle de spectacles..

Place François Fabié

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Forum organized by the Mairie de Réquista, during which you are invited to meet the commune’s associations. From 2pm to 5pm at the Salle de spectacles.

Foro organizado por el Ayuntamiento de Réquista, durante el cual le invitamos a conocer las asociaciones de la ciudad. De 14:00 a 17:00 en la Sala de espectáculos.

Vom Rathaus von Réquista organisiertes Forum, in dessen Verlauf Sie eingeladen sind, die Vereine der Gemeinde kennen zu lernen. Von 14:00 bis 17:00 Uhr im Veranstaltungssaal.

