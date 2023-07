Atelier sauvegarde du patrimoine place François Blancho Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire.

Atelier sauvegarde du patrimoine 16 et 17 septembre place François Blancho Gratuit. Inscription obligatoire (à partir de septembre). 3 ateliers le samedi et 4 ateliers le dimanche. Durée : 45 min. Accessible PMR.

Cet atelier propose de faire découvrir des objets d’art de la collection Ville de Saint-Nazaire, récemment redécouverts, étudiés et faisant l’objet de mesure de sauvegarde. Le public est invité à voter pour le choix des objets qu’il souhaite voir : Tableaux, sculptures, maquettes… ?

Chaque objet est resitué dans son contexte, son époque et dans le parcours de son concepteur. Comment et pourquoi est-il arrivé à Saint-Nazaire ? Comment nous est-il parvenu dans le temps ? Quelle est son histoire ? Quelles sont les actions entreprises par la Ville pour assurer sa sauvegarde ? C’est à un petit voyage dans l’histoire de l’art et de l’histoire de la ville que nous vous invitons. La vie des artistes est aussi retracée. Et c’est, à travers eux, une autre histoire de ville qui se dessine.

place François Blancho Place François Blancho, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

Photographe Florian Gaget, restaurateur du patrimoine.