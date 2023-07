Atelier patrimoine pour les enfants place François Blancho Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Atelier patrimoine pour les enfants place François Blancho Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. Atelier patrimoine pour les enfants 16 et 17 septembre place François Blancho Gratuit. Inscription obligatoire (à partir de septembre). Atelier pour les 6-10 ans. 4 créneaux : 14h / 15h15 / 16h30 / 17h45. Durée : 45 min. Atelier patrimoine pour les enfants : découvre l’histoire et l’architecture de l’hôtel de ville en t’amusant ! place François Blancho Place François Blancho, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

