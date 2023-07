Course du Moun place Francis Planté Mont-de-Marsan, 19 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Comme chaque année, la Course du Moun va ouvrir les fêtes de la Madeleine !

Rendez-vous en face du Parc Jean Rameau à Mont de Marsan, le mercredi 19 juillet 2023 à 8h45 pour le départ!

En plus de la classique course de 10 km, la course de 4 km est maintenant ouverte à tous!

Pour que tout le monde participe à la fête, la course de joëlettes et la Mini-Moun seront aussi de la partie.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de notre partenaire PB Organisation

Bonne préparation !

Remise des dossards à l’auberge Landaise (Parc Jean Rameau)

les 10, 11, 12, 13, 17 et 18 juillet de 10h à 19h

Le mercredi 20 juillet de 7h00 à 8h15.

place Francis Planté

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Like every year, the Course du Moun will open the Madeleine celebrations!

See you in front of Parc Jean Rameau in Mont de Marsan, on Wednesday July 19, 2023 at 8:45 a.m. for the start!

In addition to the classic 10 km race, the 4 km race is now open to all!

To make sure everyone gets in on the fun, the joëlette race and the Mini-Moun will also be taking part.

Registration is now open on the website of our partner PB Organisation

Good luck!

Bibs at the Auberge Landaise (Parc Jean Rameau)

july 10, 11, 12, 13, 17 and 18, 10am to 7pm

Wednesday, July 20 from 7:00 am to 8:15 am

Como cada año, la Course du Moun abrirá las celebraciones de la Madeleine

Nos vemos frente al Parc Jean Rameau en Mont de Marsan el miércoles 19 de julio de 2023 a las 8:45 para la salida

Además de la clásica carrera de 10 km, la carrera de 4 km está ahora abierta a todos

Para que todo el mundo pueda participar, también habrá una carrera de joëlette y un Mini-Moun.

Las inscripciones ya están abiertas en el sitio web de nuestra organización asociada PB Organisation

¡Disfrute de sus preparativos!

Dorsales en el Auberge Landaise (Parc Jean Rameau)

10, 11, 12, 13, 17 y 18 de julio de 10.00 a 19.00 horas

Miércoles 20 de julio de 7.00 a 8.15 horas

Wie jedes Jahr wird der Course du Moun die Madeleine-Feierlichkeiten eröffnen!

Wir treffen uns am Mittwoch, den 19. Juli 2023 um 8:45 Uhr vor dem Parc Jean Rameau in Mont de Marsan zum Start!

Neben dem klassischen 10-km-Lauf ist nun auch der 4-km-Lauf für alle offen!

Damit alle mitmachen können, gibt es auch ein Joëlet-Rennen und einen Mini-Moun.

Die Anmeldungen sind auf der Website unseres Partners PB Organisation geöffnet

Gute Vorbereitung!

Startnummernausgabe in der Auberge Landaise (Parc Jean Rameau)

am 10., 11., 12., 13., 17. und 18. Juli von 10 bis 19 Uhr

Am Mittwoch, den 20. Juli von 7.00 bis 8.15 Uhr

