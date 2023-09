BIBLIOREMIX Place Francis Morand Lodève, 7 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Parce que ce lieu vous appartient et que l’imagination collective

est source d’inspiration…

Le pari à relever est, le temps d’un après-midi, de se projeter

dans votre médiathèque idéale et de façonner ensemble

de nouveaux espaces et services !

La recette idéale : des participants nombreux et motivés,

une pincée de bonne humeur, une sacrée dose de café,

des idées à mélanger, mixer…….

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Place Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Because this place belongs to you, and collective imagination

is a source of inspiration…

The challenge is to spend an afternoon projecting yourself

in your ideal media library, and work together to design

new spaces and services!

The ideal recipe: a large number of motivated participants,

a pinch of good humor, a hefty dose of coffee,

ideas to mix and mingle……

Porque este lugar te pertenece y tu imaginación colectiva

es una fuente de inspiración…

El reto consiste en pasar una tarde imaginando tu mediateca ideal

en tu mediateca ideal y trabajar juntos para diseñar

¡nuevos espacios y servicios!

La receta ideal: un gran número de participantes motivados,

una pizca de buen humor y una buena dosis de café,

ideas para mezclar y mezclarse……

Weil dieser Ort Ihnen gehört und die kollektive Vorstellungskraft

eine Quelle der Inspiration ist

Die Herausforderung besteht darin, sich an einem Nachmittag in Ihre

in Ihrer idealen Mediathek und gestalten Sie gemeinsam

neue Räume und Dienstleistungen zu schaffen!

Das ideale Rezept: zahlreiche und motivierte Teilnehmer,

eine Prise gute Laune und eine große Portion Kaffee,

ideen zum Mischen, mixen……

Mise à jour le 2023-09-27 par OT LODEVOIS ET LARZAC