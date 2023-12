FESTI NOEL ROCK & MOB Place Françis Laurent Saint-Thibéry Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2023-12-17 09:30:00

L'association Cyclo Motor Cessero organise une journée festive dans l'ambiance de Noël autour de produits du terroir et de belles cylindrées.

L’association Cyclo Motor Cessero organise une journée festive dans l’ambiance de Noël autour de produits du terroir et de belles cylindrées

L’association CMC (cyclo motor cessero) propose une journée festive dimanche 17 décembre à partir de 12h place Francis Laurent 9h30 : Petit déjeuner + balade en mobylette de 10h à 11h30 – 5€ (infos et inscriptions 06.41.38.43.63) 11h30 : Festivités en partenariat avec les commerçants avec : buvette CMC ; Plateaus de charcuteries et fromages ; Huîtres Restauration sur place, menu à 15€ ( Tielle et salade, truffade et saucisse, desserts de Noël )

Inscriptions au 07.82.11.69.23 Venez nombreux ! #NOEL2023 EUR.

Saint-Thibéry 34630

