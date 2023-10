ATELIER POP-UP Place Françis Laurent Saint-Thibéry, 27 octobre 2023, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry,Hérault

Un atelier pop-up pour découvrir l’art du pliage !.

2023-10-27 16:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Place Françis Laurent

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



A pop-up workshop to discover the art of folding!

Un taller pop-up para descubrir el arte del plegado

Ein Pop-up-Workshop, um die Kunst des Faltens zu entdecken!

Mise à jour le 2023-10-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE