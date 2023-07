MARCHE NOCTURNE FESTIF Place Francis Laurent Saint-Thibéry, 5 juillet 2023, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry,Hérault

Marché nocturne de producteurs locaux avec une animation musicale assurée par le duo DouniaN’rif pour le 5 Juillet et le Groupe Vertigo pur le 26 Juillet.

Des producteurs proposent des assiettes à déguster sur place dans une ambiance festive et conviviale !.

2023-07-05 19:30:00 fin : 2023-07-05 23:30:00. .

Place Francis Laurent

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



Located at Francis Laurent square, local producers allow you to taste their products : oysters and shells, charcuterie plates, grilled meats, vegetable platter, cheeses, breads, olives and tapenades, homemade pancakes with jam, artisanal ice cream, beer, wines. To eat on the premises (tables and chairs are at your disposal as well as a musical animation) or take away. Atmosphere guaranteed!

Un mercado nocturno de productores locales, amenizado musicalmente por el dúo DouniaN’rif el 5 de julio y Groupe Vertigo el 26 de julio.

Los productores ofrecerán sabrosos platos para degustar in situ en un ambiente festivo y acogedor

Nachtmarkt mit lokalen Erzeugern und musikalischer Unterhaltung durch das Duo DouniaN’rif am 5. Juli und die Gruppe Vertigo am 26. Juli.

Die Produzenten bieten Teller an, die Sie vor Ort in einer festlichen und geselligen Atmosphäre verzehren können!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE