Saint-Thibéry Balade gourmande au cœur du patrimoine de Saint-Thibéry Place Françis Laurent Saint-Thibéry, 17 septembre 2023, Saint-Thibéry. Balade gourmande au cœur du patrimoine de Saint-Thibéry Dimanche 17 septembre, 09h00 Place Françis Laurent 7 € adulte. Gratuit -10 ans. Sur inscription sur place à partir de 8h. Participez à une balade à vélo (20 km), ponctuée de plusieurs haltes gourmandes dans les domaines et châteaux de Saint-Thibéry. Place Françis Laurent Place Françis Laurent, 34630 Saint-Thibéry Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie https://www.capdagde.com/20-villes-et-villages/saint-thibery/ https://www.youtube.com/watch?v=MD8Qg4GLgsU&list=PL9BXMlIb4pP_5_2hQ98kGtBdjROg5o4Z3 Découvrez la cité gallo-romaine de Cessero !

Saint-Thibéry est un haut lieu de l’histoire du territoire. Naturelle d’abord : les orgues basaltiques nichées dans le village en sont le témoin central étonnant. Histoire humaine et spirituelle ensuite : c’était un important lieu de pèlerinage au Moyen Âge, particulièrement autour de son abbaye et des reliques des Saints qu’elle abrite. Eglise, bâtiments monastiques, ancien moulin à huile, vieux pont, point de vue depuis le site du fort… Une visite passionnante que nous vous recommandons ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville de Saint-Thibéry

