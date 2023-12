Cet évènement est passé Exposition d’une crèche géante sculptée en bois place Francis Gassmann Thannenkirch Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 09:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00 Exposition d’une crèche présentant, au-delà des personnages habituels, des personnages exerçant les métiers traditionnels du village, réalisée par Monsieur Bosshardt, scuplteur sur bois..

Admirez une magnifique crèche en bois de 3 m de haut sur 4 m de large réalisée par M. Bosshardt, sculpteur sur bois à Thannenkirch. Cette crèche représente, au-delà des personnages habituels, des personnages exerçant les métiers traditionnels pratiqués à Thannenkirch avant et après guerre (débardeur, schlitteur, bûcheron, tailleur de pierre, etc.).. 0 EUR.

place Francis Gassmann

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est

