Imaginez: vous avez 5 ans, vous êtes en vacances en France et la guerre éclate chez vous, en Irak. Impossible de rentrer. Vous grandissez alors dans un pays, une langue qui ne sont pas les vôtres. De cet exil, Tamara Al Saadi a tiré _Place_ – à la recherche de la sienne dans un monde devenu fou.

CHF 30.- / CHF 25.- / CHF 15.-

Tamara Al Saadi – Compagnie La Base Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

2022-01-27T19:00:00 2022-01-27T20:30:00;2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:00:00

